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Operação da Rondesp após execução termina com mortos e armas apreendidas em Salvador

Policiais realizavam diligências após um assassinato quando entraram em confronto com homens armados

Luan Julião
Por
Operação foi desencadeada após um homicídio atribuído ao Bonde do Maluco (BDM),
Operação foi desencadeada após um homicídio atribuído ao Bonde do Maluco (BDM), - Foto: Divulgação | PM

Uma operação da Rondesp BTS realizada na tarde desta quinta-feira, 9, no bairro de São Caetano, em Salvador, terminou com quatro suspeitos mortos e outros dois presos, conforme informações preliminares obtidas pela reportagem do A TARDE. A ocorrência ainda está em andamento e o balanço oficial da ação não foi divulgado pela Polícia Militar.

Segundo apuração da reportagem, a mobilização das equipes ocorreu após um homicídio registrado nas primeiras horas do dia na região. A principal linha levantada pelas forças de segurança é que a execução tenha sido praticada por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM), o que levou ao reforço do policiamento e ao início de diligências para localizar os envolvidos.

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Confronto durante as buscas

Enquanto realizavam incursões na localidade, os militares teriam sido surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. Diante da investida, houve revide e um intenso confronto foi registrado nas ruas do bairro.

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As informações levantadas pela reportagem apontam que quatro suspeitos acabaram mortos durante a troca de tiros. Além disso, outros dois homens foram capturados pelas equipes que participavam da operação.

Ocorrência segue em andamento

A Polícia Militar ainda não informou oficialmente as circunstâncias do confronto, nem confirmou a identidade dos mortos e dos presos.

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confronto armado facção Bonde do Maluco homicídio em salvador polícia militar Rondesp BTS são caetano

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