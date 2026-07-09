Mulher é atacada com ácido pelo ex após sair de delegacia na Bahia

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Uma mulher de 43 anos sofreu queimaduras graves após ser atacada com ácido pelo ex-companheiro, na noite de terça-feira, 8, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. O crime aconteceu pouco depois de a vítima deixar uma delegacia, onde havia denunciado o suspeito. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que Geovane Ferreira Santos não aceitava o fim do relacionamento e descumpria uma medida protetiva concedida à ex-companheira. Após a mulher sair da delegacia, o suspeito teria passado a persegui-la.

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Ainda segundo a polícia, em determinado momento, Geovane retirou uma substância corrosiva de um recipiente e a arremessou contra a vítima.

Socorrida

Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr e buscar ajuda em uma oficina mecânica. Funcionários do estabelecimento prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, tórax e costas. Inicialmente, ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

A irmã da vítima também foi atingida por respingos da substância e ficou ferida.

Suspeito preso

Após o ataque, o suspeito foi contido por pessoas que presenciaram o crime até a chegada da Polícia Militar. Durante a ação, ele sofreu lesões provocadas por populares e também apresentou queimaduras nas mãos e nas roupas, compatíveis com o contato com a substância usada contra a ex-companheira.

Depois de receber atendimento médico, Geovane foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. Na unidade policial, ele teve a prisão em flagrante formalizada pelo crime de tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do ataque e a extensão dos ferimentos sofridos pelas vítimas.