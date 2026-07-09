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POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de permitir abusos contra filha de 9 anos

Investigação aponta que criança era vítima de violência sexual desde janeiro em Valença

Isabela Cardoso
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de permitir abusos sexuais contra a própria filha, de 9 anos, em Valença, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, ela teria recebido vantagens financeiras para consentir com os crimes.

A prisão ocorreu na quarta-feira, 8, no bairro Muchila, em Feira de Santana, durante uma operação para cumprir um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. A mulher era considerada foragida.

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Após a captura, a mulher foi levada para a Central de Flagrantes (Cenflag) de Feira de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.

Abusos teriam começado no início do ano

Segundo as investigações, a criança vinha sendo vítima de violência sexual desde janeiro de 2026. O principal suspeito é um homem de 56 anos, amigo da família.

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Ele foi preso no dia 25 de junho, na localidade de Jiquiriçá, zona rural de Valença, após decisão judicial que determinou sua prisão preventiva.

Além do crime de estupro de vulnerável, o homem também responde por tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, conforme informou a Polícia Civil.

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Tags

abuso sexual infantil Polícia valença

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