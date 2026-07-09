Pai é preso após ser flagrado chutando a própria filha de 3 anos

Um pai flagrado chutando a própria filha, de três anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 9, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil (PC-PR), as investigações apontaram que o homem também teria agredido o enteado, de cinco anos.

O pedido de prisão foi feito após a polícia identificar um histórico de agressões contra as duas crianças. O homem, que não teve o nome divulgado oficialmente, responde pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar.

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Investigações

Durante as investigações, diversas pessoas foram ouvidas e provas foram reunidas. A partir das apurações, a polícia descobriu que o enteado do suspeito também teria sido vítima de agressões anteriormente.

Conforme a polícia, o menino apresentava marcas no rosto e há suspeita de que tenha sido agredido pelo padrasto com um cinto ou um pedaço de madeira há algumas semanas.

"Há indícios de que aquela agressão não foi a única e também não só contra a menina. O outro menino, que seria enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões pretéritas. Todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário e formalmente houve a expedição do mandado de prisão", explicou o delegado Ricardo Moraes, que também prestou esclarecimentos à imprensa nesta quinta-feira.

Câmeras registraram agressão

O menino também aparece nas imagens registradas por câmeras de segurança no último domingo, 5. No vídeo, o homem caminha acompanhado das duas crianças e, em determinado momento, para e chuta a filha, que cai no chão.

Logo depois, outro homem aparece e abre os braços na tentativa de intervir na situação, mas é confrontado pelo pai da criança. A menina se levanta e os três continuam caminhando.

A mãe das crianças descobriu o que havia acontecido após ver as imagens circulando nas redes sociais. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7).

Pai alegou que filha estava chorando

Na mesma data em que o boletim de ocorrência foi registrado, o homem foi procurado pela Polícia Militar (PM-PR), mas não foi encontrado.

Na quarta-feira, 8, ele compareceu à delegacia e prestou depoimento. Segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o homem alegou ter chutado a filha porque a criança estava chorando.