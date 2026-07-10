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Padrasto é preso por estuprar enteada de 10 anos na Bahia

Homem estava foragido e foi detido em São Paulo, nesta quinta-feira, 9

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem, de 31 anos, foragido pelo crime de estupro de vulnerável cometido na Bahia, foi preso preventivamente em São Paulo (SP), nesta quinta-feira, 9, Ele é suspeito de violentar a própria enteada, de 10 anos, no município de Itiúba, no centro-norte baiano.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça da Comarca de Itiúba, após investigações sobre delito ocorrido no dia 28 de junho. No entanto, levantamentos apontaram que os abusos eram praticados de forma reiterada pelo investigado, em ambiente doméstico.

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Recambiamento para a Bahia

Preso, o investigado foi apresentado na 47ª Delegacia de Polícia, no bairro Capão Redondo, em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos para recambiamento para a Bahia.

A ação foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT/Itiúba), unidade da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), a Polícia Civil de São Paulo e a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM).

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Bahia estupro São Paulo

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