Suspeitos de enviar cocaína para a Europa são alvo da PF na Bahia

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A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 10, a Operação Vaza Maré, em conjunto com o GAECO do Ministério Público Federal, para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e organização criminosa na Bahia.

Segundo as investigações, o grupo atuava no envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa, utilizando rotas marítimas, principalmente por meio de veleiros e de cargas contaminadas em contêineres.

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A apuração conduzida pela PF teve início após a apreensão de mais de duas toneladas de cocaína transportadas em um veleiro interceptado em 2021, durante tentativa de envio da droga ao exterior.

No decorrer das investigações, novos elementos de prova permitiram identificar a estrutura da organização criminosa e os investigados apontados como integrantes dos núcleos operacional e logístico do esquema.

Mandados cumpridos na Bahia e em Santa Catarina

Por determinação da Justiça Federal da Bahia, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Trancoso, Eunápolis, Porto Seguro e Canhanduba.

Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados.

Cooperação internacional e perícia

A Polícia Federal informou que contou com mecanismos de cooperação jurídica internacional durante a investigação. Todo o material apreendido será submetido à perícia técnica e analisado no âmbito do inquérito para subsidiar a continuidade da persecução penal.

A operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar da Bahia em Porto Seguro e da CIPPA/PMBA.