Paciente é morto após ser levado à força para fora de unidade de saúde na Bahia

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A execução de um jovem em frente a uma unidade de saúde de Feira de Santana está sendo investigada pela Polícia Civil. O crime ocorreu na quinta-feira, 9, na Policlínica do Conjunto George Américo, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local.

As imagens mostram o momento em que Raimundo de Souza Santana Júnior, de 20 anos, que aguardava atendimento médico, é retirado da unidade por três homens. Já do lado de fora, ocorre uma discussão e, logo depois, um dos suspeitos atira diversas vezes contra a vítima, que morre no local. Após a ação, os criminosos fogem.

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Policiais militares da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados depois de moradores relatarem disparos nas proximidades da policlínica. Quando as equipes chegaram, encontraram o jovem caído e sem sinais de vida.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo de Raimundo de Souza Santana Júnior foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido à necropsia.