Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Paciente é morto após ser levado à força para fora de unidade de saúde na Bahia

Vítima aguardava atendimento médico quando foi levada por três homens

Luan Julião
Por
Crime ocorreu na Policlínica do Conjunto George Américo, em Feira de Santana
Crime ocorreu na Policlínica do Conjunto George Américo, em Feira de Santana - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A execução de um jovem em frente a uma unidade de saúde de Feira de Santana está sendo investigada pela Polícia Civil. O crime ocorreu na quinta-feira, 9, na Policlínica do Conjunto George Américo, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local.

As imagens mostram o momento em que Raimundo de Souza Santana Júnior, de 20 anos, que aguardava atendimento médico, é retirado da unidade por três homens. Já do lado de fora, ocorre uma discussão e, logo depois, um dos suspeitos atira diversas vezes contra a vítima, que morre no local. Após a ação, os criminosos fogem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SALVADOR

Ginecologista é preso suspeito de gravar consulta com câmera em óculos
Ginecologista é preso suspeito de gravar consulta com câmera em óculos imagem

POLÍCIA

Médico preso por importunação sexual durante consulta em Salvador é solto
Médico preso por importunação sexual durante consulta em Salvador é solto imagem

TRÁFICO INTERNACIONAL

Suspeitos de enviar cocaína para a Europa são alvo da PF na Bahia
Suspeitos de enviar cocaína para a Europa são alvo da PF na Bahia imagem

Policiais militares da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados depois de moradores relatarem disparos nas proximidades da policlínica. Quando as equipes chegaram, encontraram o jovem caído e sem sinais de vida.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo de Raimundo de Souza Santana Júnior foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido à necropsia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

feira de santana HOMICÍDIO investigação policial policlínica segurança pública violência urbana

Relacionadas

Mais lidas