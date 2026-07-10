Idosa é condenada a 15 anos por atropelar e matar companheiro na Bahia

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O Tribunal do Júri de Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, condenou uma idosa, de 76 anos, a 15 anos de prisão pelo homicídio do companheiro, morto após ser atropelado em novembro de 2022.

A decisão foi proferida durante sessão realizada nesta terça-feira, 7, no Fórum do município. De acordo com o processo, Maria Nilza Gama foi considerada culpada por provocar intencionalmente a morte de Carlos de Souza, de 46 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

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O crime ocorreu na noite de 13 de novembro de 2022, na BR-410. Conforme ainda as investigações, a idosa conduzia uma caminhonete Hilux quando atingiu a motocicleta pilotada pela vítima.

Antes da colisão fatal, o veículo também bateu em um Fiat Palio. Carlos morreu no local do acidente.

Na época, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) elaborou um boletim de ocorrência de trânsito apontando que o principal fator para o acidente foi a ausência de reação da motorista.

Após analisar as provas apresentadas durante o julgamento, os jurados reconheceram a prática de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Apesar da condenação, a Justiça autorizou que a pena seja cumprida em prisão domiciliar, levando em consideração a idade avançada da ré.

O período em que ela permaneceu submetida a medidas cautelares restritivas, superior a três anos, também será descontado da pena.