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SALVADOR

Falso corredor é preso por suspeita de cometer roubos durante corridas na orla

Crimes eram praticados principalmente na região da Orla da Barra

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Falso corredor é preso por suspeita de cometer roubos durante corridas na orla
Foto: corredor preso

Um jovem de 20 anos, apontado como integrante de um grupo suspeito de cometer roubos de correntes de ouro usando roupas esportivas para se aproximar das vítimas, foi preso nesta sexta-feira, 10, em Salvador. Os crimes eram praticados principalmente na região da Orla da Barra.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado durante uma operação que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ele é investigado por roubo qualificado.

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4ª Corrida Alpha Night Run

As investigações começaram após o registro de um assalto durante a 4ª Corrida Alpha Night Run, realizada em março deste ano. A partir do crime, os policiais identificaram a atuação de suspeitos que se vestiam como corredores para circular entre participantes de eventos esportivos e frequentadores da orla sem chamar a atenção.

De acordo com as apurações, o grupo agia de forma organizada:

  • um dos integrantes se aproximava das vítimas e roubava as correntes,;
  • enquanto outro permanecia em uma motocicleta nas proximidades para garantir a fuga após os crimes.

Imagens de câmeras de videomonitoramento, além de outras diligências realizadas durante a investigação, ajudaram a polícia a identificar a motocicleta utilizada pelo grupo e apontaram a participação do jovem preso.

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Após o cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar outros suspeitos de integrar o grupo, além de esclarecer a possível participação deles em outros roubos praticados na região.

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orla da Barra Polícia Civil roubo Salvador

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