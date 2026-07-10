Falso corredor é preso por suspeita de cometer roubos durante corridas na orla

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Um jovem de 20 anos, apontado como integrante de um grupo suspeito de cometer roubos de correntes de ouro usando roupas esportivas para se aproximar das vítimas, foi preso nesta sexta-feira, 10, em Salvador. Os crimes eram praticados principalmente na região da Orla da Barra.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado durante uma operação que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ele é investigado por roubo qualificado.

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4ª Corrida Alpha Night Run

As investigações começaram após o registro de um assalto durante a 4ª Corrida Alpha Night Run, realizada em março deste ano. A partir do crime, os policiais identificaram a atuação de suspeitos que se vestiam como corredores para circular entre participantes de eventos esportivos e frequentadores da orla sem chamar a atenção.

De acordo com as apurações, o grupo agia de forma organizada:

um dos integrantes se aproximava das vítimas e roubava as correntes,;

enquanto outro permanecia em uma motocicleta nas proximidades para garantir a fuga após os crimes.

Imagens de câmeras de videomonitoramento, além de outras diligências realizadas durante a investigação, ajudaram a polícia a identificar a motocicleta utilizada pelo grupo e apontaram a participação do jovem preso.

Após o cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar outros suspeitos de integrar o grupo, além de esclarecer a possível participação deles em outros roubos praticados na região.