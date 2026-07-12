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TRAGÉDIA

Veja o que se sabe sobre morte de modelo que caiu de prédio em Dubai

Jovem brasileira morava em Dubai há dois anos

Franciely Gomes
Por
Registro de Kauana Bilhar
Registro de Kauana Bilhar - Foto: Reprodução | Instagram

A morte de Kauana Bilhar, de 26 anos, segue sob investigação da polícia internacional. A jovem brasileira, que trabalhava como modelo, caiu do 27° andar de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 7 de julho.

O falecimento foi confirmado pela própria família da modelo, que é natural de Passo Fundo (RS) e morava em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, antes de se mudar para o exterior.

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Até o momento, a polícia de Dubai ainda não conseguiu esclarecer as circunstâncias exatas do caso e a motivação da queda do prédio. O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) no Brasil, através da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi.

“O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, acompanha o caso e permanece à disposição dos familiares para prestar a assistência consular cabível”, informou o Itamaraty em nota enviada à imprensa.

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Translado do corpo

Mãe de Kauana, Darla Bilhar, desembarcou em Dubai para realizar a liberação do corpo da modelo para o Brasil. Ela chegou ao país na madrugada de sábado, 11, acompanhada por um advogado da família.

No entanto, ainda não há uma previsão com relação a data em que o traslado será realizado e a família poderá velar e enterrar o corpo de Kauana Bilhar, que visitou o Brasil meses antes de sua morte.

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Tags

Dubai modelo Morte

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