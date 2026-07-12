Homem morre e dois ficam feridos após ataque a tiros em Salvador

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Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros ocorrido na noite deste sábado, 11, na Rua Ursulinas, no bairro de Dom Avelar, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (47ª CIPM) foram acionadas via Cicom após a ocorrência de um corpo masculino, vítima de disparos de arma de fogo.

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No local, os policiais constataram o fato e foram informados de que outras duas vítimas haviam sido socorridas por populares para unidades de saúde da região.

De acordo com a PolÍícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências estão em curso para identificar a vítima e esclarecer autoria, dinâmica e motivação do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das medidas cabíveis.