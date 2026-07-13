Produção de SAF na Bahia atrai US$ 1,5 bilhão e gera novos empregos

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A Acelen Renováveis, braço de energia da Mubadala Capital, oficializou um contrato estratégico com a Trafigura para viabilizar a operação de sua biorrefinaria localizada em São Francisco do Conde, no estado da Bahia. O projeto, que conta com um aporte de US$ 1,5 bilhão, tem o início de suas operações previsto para o ano de 2029.

Estrutura do acordo comercial com a Trafigura

O acordo estabelece uma integração vertical na cadeia de suprimentos e comercialização de combustíveis renováveis:

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Fornecimento de insumos : a Trafigura assume o compromisso de fornecer 470 mil toneladas anuais de óleo de cozinha usado (UCO). Este volume é destinado à produção de 459 milhões de litros de combustível sustentável de aviação (SAF) por ano.

: a Trafigura assume o compromisso de fornecer 470 mil toneladas anuais de óleo de cozinha usado (UCO). Este volume é destinado à produção de 459 milhões de litros de combustível sustentável de aviação (SAF) por ano. Destino da produção : o contrato prevê a comercialização internacional de SAF, HVO (diesel renovável) e nafta verde. Os mercados-alvo definidos para a exportação são a América do Norte e a Europa.

: o contrato prevê a comercialização internacional de SAF, HVO (diesel renovável) e nafta verde. Os mercados-alvo definidos para a exportação são a América do Norte e a Europa. Conformidade técnica : todos os produtos deverão seguir os padrões internacionais de sustentabilidade e rastreabilidade, incluindo a certificação ISCC EU e as diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).

Geração de empregos e impacto socioeconômico em São Francisco do Conde

O projeto de infraestrutura industrial e o desenvolvimento de sua cadeia produtiva possuem projeções de impacto direto no mercado de trabalho brasileiro:

Fase de obra e operação : a construção e a posterior operação da unidade em São Francisco do Conde devem gerar 3,6 mil empregos diretos e indiretos na região.

: a construção e a posterior operação da unidade em São Francisco do Conde devem gerar 3,6 mil empregos diretos e indiretos na região. Projeção decenal : estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicam a possibilidade de criação de 85 mil postos de trabalho diretos e indiretos em uma década, considerando toda a cadeia integrada do projeto.

Desenvolvimento da cadeia agroindustrial

A unidade baiana utiliza a tecnologia HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) para processar matérias-primas tradicionais, como óleo de soja e UCO, além da macaúba, cultura nativa com alta produtividade para biocombustíveis.

Uso de terra : o projeto abrange 144 mil hectares. Destes, 20% estão reservados para parcerias com pequenos produtores e agricultores familiares, visando o desenvolvimento da economia local.

: o projeto abrange 144 mil hectares. Destes, 20% estão reservados para parcerias com pequenos produtores e agricultores familiares, visando o desenvolvimento da economia local. Estrutura de capital : o investimento conta com o apoio de um consórcio financeiro que reúne dez instituições nacionais e internacionais, entre elas BNDES, HSBC, IFC, BID Invest, Bradesco, BBVA, Bank of China, KfW IPEX-Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB) e Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB).

Contexto estratégico do projeto

A planta está dimensionada para uma capacidade total de produção de 1 bilhão de litros anuais de combustíveis renováveis. A parceria com a Trafigura, segundo a Acelen, visa reduzir os riscos operacionais e garantir a previsibilidade no escoamento da produção para os mercados globais de descarbonização.