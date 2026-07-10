Parceria coloca Bahia em destaque no mercado de rochas ornamentais

Siga o A TARDE no Google

Mais um importante projeto para o desenvolvimento da mineração baiana começou a ganhar forma nesta sexta-feira, 10, com a assinatura de um protocolo de intenções entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a CNOOD Asia para a implantação de um polo industrial de processamento de rochas ornamentais na Bahia.

A parceria marca o início de uma etapa de estudos que irá avaliar a viabilidade do projeto, definir a localização do empreendimento e identificar a infraestrutura necessária para sua implantação.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento que marcou a assinatura do protocolo de intenções contou com a presença da diretoria e funcionários da CBPM, além do CEO da CNOOD, Chi Yonghai, e do diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), José Acácio Ferreira.

Estudos e infraestrutura

Entre as ações previstas está a análise da viabilidade de um porto alfandegado, que poderá dar suporte às operações e ampliar a competitividade dos produtos baianos no mercado internacional.

Apontada como uma das principais empresas globais especializadas no desenvolvimento e execução de grandes projetos de engenharia, a CNOOD ficará responsável por contribuir com estudos técnicos, análises de mercado e soluções inovadoras para o empreendimento.

Já a CBPM disponibilizará informações sobre o potencial das rochas ornamentais da Bahia, além de contribuir para o levantamento de dados sobre a cadeia produtiva do setor.

Bahia é destaque no setor

Reconhecida pela diversidade e potencial de suas rochas ornamentais, a Bahia reúne condições favoráveis para ampliar sua participação nesse mercado por meio da industrialização da produção.

De acordo com o presidente da CBPM, Henrique Carballal, a parceria com a CNOOD representa o compromisso da companhia com a estruturação de projetos que agreguem valor aos recursos minerais do estado, fortaleçam o desenvolvimento socioeconômico e ampliem a competitividade da mineração baiana no mercado global.

“Os estudos serão desenvolvidos ao longo dos próximos meses e servirão de base para a definição do modelo de implantação do empreendimento e das futuras etapas do projeto”, informou Carballal.