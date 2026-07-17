Deputado baiano nega filiação ao DC e acusa partido de agir sem autorização

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Os quartozes deputados baianos se movimentaram durante a janela partidária, entre março e abril, para ampliar as chances nas urnas nas eleições de outubro deste ano.

As movimentações transcorreram em diferentes caminhos: da esquerda para a direita, no sentido inverso ou dentro do próprio espectro político.

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No primeiro cenário, a mudança mais impactante envolveu o senador Angelo Coronel.

Eleito em 2018 pelo PSD, partido da base do governo do Estado, ele migrou para o Republicanos, legenda que faz parte do grupo oposicionista e pela qual vai tentar a reeleição em 2026.

José Carlos Araújo e confusão com o DC

As mudanças, contudo, viraram alvo de uma confusão entre o deputado federal José Carlos Araújo (PDT), que assume temporariamente o mandato durante a licenã do deputado Leo Prates (Republicanos), e o partido Democracia Cristã (DC). Isso porque a sigla alega que o pedetista se filiou à legenda. Ele nega.

De acordo com registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a filiação ao DC foi registrada no último dia 6. Araújo, no entanto, sustenta que o procedimento ocorreu sem sua autorização e afirma que pretendia discutir a entrada na legenda apenas após formalizar sua saída do PDT.

Em nota, Araújo classificou a atitude do partido como "vergonhosa e lamentável" a conduta do presidente nacional do DC, João Caldas. O deputado também afirmou que não aceita ter o nome vinculado à disputa política envolvendo o dirigente partidário e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Ainda no comunicado, o parlamentar informou na última quinta-feira, 16, que adotou medidas para cancelar o registro junto à Justiça Eleitoral.

José Carlos Araújo filiado ao DC

Apesar disso, na descrição da Câmara dos Deputados, o parlamentar é identificado como filiado ao DC.

Veja:

Biografia na Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Deputado nega filiação ao DC

Em entrevista à CNN Brasil, o parlamentar voltou a negar que tenha ingressado no partido.

João Caldas me filiou à revelia, sem minha autorização. Não me filiei ao DC, havia apenas tratativas e sequer assinei a ficha de filiação do partido. Quis me usar para fazer o mal aos outros

Segundo aliados de Araújo, a mudança de posição ocorreu após o DC ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação que questiona a regra sobre a idade mínima para posse em cargos eletivos.

A iniciativa pode beneficiar Álvaro Lira, filho do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, adversário político de João Caldas em Alagoas.

O deputado afirmou que não pretende participar dessa disputa. "Não posso me filiar a um partido para usar minha imagem e meu nome contra um colega meu. Não posso ser instrumento de maldade."

Deputado José Carlos Araújo - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

Ainda de acordo com Araújo, Arthur Lira o procurou após tomar conhecimento do caso. "Expliquei a ele que não me filiei e que estava apenas nas tratativas."

João Caldas contesta versão

O presidente nacional do DC, João Caldas, negou as acusações e afirmou que a filiação ocorreu com autorização de José Carlos Araújo.

Segundo o dirigente, houve reuniões, troca de mensagens e envio de documentos pelo próprio deputado e por integrantes de sua equipe para viabilizar o registro.

"Ele foi filiado e sabe. Foi filiado com autorização dele. Quem comunicou a Mesa da Câmara foi ele, pelo e-mail do gabinete."

João Caldas também afirmou que a ação apresentada pelo partido no STF não envolve diretamente José Carlos Araújo e disse que uma eventual desfiliação do parlamentar não altera o andamento do processo.

Câmara dos Deputados

Na Câmara dos Deputados, o número de mudanças foi pequeno: três parlamentares baianos entraram na dança das cadeiras partidárias e estão de casa nova há alguns meses:

Diego Coronel, filho de Angelo Coronel, fez o movimento semelhante do pai, deixando o PSD em direção ao Republicanos;

O mesmo destino foi tomado por Leo Prates. No entanto, a origem do parlamentar foi o PDT, legenda que passou a apoiar o governo Lula e a gestão Jerônimo Rodrigues na Bahia — Prates é do grupo que apoia ACM Neto.

Raimundo Costa, por sua vez, deixou o Podemos, partido pelo qual se elegeu em 2022, e foi para o PSD.

Dança das cadeiras na política movimenta cenário na Bahia em 2026 - Foto: Divulgação | TSE

Dez mudaram na Alba

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a quantidade de mudanças de partidos foi maior: 10.