ELEIÇÕES
Deputado baiano nega filiação ao DC e acusa partido de agir sem autorização
“João Caldas me filiou à revelia, sem minha autorização"
Os quartozes deputados baianos se movimentaram durante a janela partidária, entre março e abril, para ampliar as chances nas urnas nas eleições de outubro deste ano.
As movimentações transcorreram em diferentes caminhos: da esquerda para a direita, no sentido inverso ou dentro do próprio espectro político.
No primeiro cenário, a mudança mais impactante envolveu o senador Angelo Coronel.
Eleito em 2018 pelo PSD, partido da base do governo do Estado, ele migrou para o Republicanos, legenda que faz parte do grupo oposicionista e pela qual vai tentar a reeleição em 2026.
José Carlos Araújo e confusão com o DC
As mudanças, contudo, viraram alvo de uma confusão entre o deputado federal José Carlos Araújo (PDT), que assume temporariamente o mandato durante a licenã do deputado Leo Prates (Republicanos), e o partido Democracia Cristã (DC). Isso porque a sigla alega que o pedetista se filiou à legenda. Ele nega.
De acordo com registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a filiação ao DC foi registrada no último dia 6. Araújo, no entanto, sustenta que o procedimento ocorreu sem sua autorização e afirma que pretendia discutir a entrada na legenda apenas após formalizar sua saída do PDT.
Em nota, Araújo classificou a atitude do partido como "vergonhosa e lamentável" a conduta do presidente nacional do DC, João Caldas. O deputado também afirmou que não aceita ter o nome vinculado à disputa política envolvendo o dirigente partidário e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).
Ainda no comunicado, o parlamentar informou na última quinta-feira, 16, que adotou medidas para cancelar o registro junto à Justiça Eleitoral.
José Carlos Araújo filiado ao DC
Apesar disso, na descrição da Câmara dos Deputados, o parlamentar é identificado como filiado ao DC.
Veja:
Deputado nega filiação ao DC
Em entrevista à CNN Brasil, o parlamentar voltou a negar que tenha ingressado no partido.
João Caldas me filiou à revelia, sem minha autorização. Não me filiei ao DC, havia apenas tratativas e sequer assinei a ficha de filiação do partido. Quis me usar para fazer o mal aos outros
Segundo aliados de Araújo, a mudança de posição ocorreu após o DC ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação que questiona a regra sobre a idade mínima para posse em cargos eletivos.
A iniciativa pode beneficiar Álvaro Lira, filho do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, adversário político de João Caldas em Alagoas.
O deputado afirmou que não pretende participar dessa disputa. "Não posso me filiar a um partido para usar minha imagem e meu nome contra um colega meu. Não posso ser instrumento de maldade."
Ainda de acordo com Araújo, Arthur Lira o procurou após tomar conhecimento do caso. "Expliquei a ele que não me filiei e que estava apenas nas tratativas."
João Caldas contesta versão
O presidente nacional do DC, João Caldas, negou as acusações e afirmou que a filiação ocorreu com autorização de José Carlos Araújo.
Segundo o dirigente, houve reuniões, troca de mensagens e envio de documentos pelo próprio deputado e por integrantes de sua equipe para viabilizar o registro.
"Ele foi filiado e sabe. Foi filiado com autorização dele. Quem comunicou a Mesa da Câmara foi ele, pelo e-mail do gabinete."
João Caldas também afirmou que a ação apresentada pelo partido no STF não envolve diretamente José Carlos Araújo e disse que uma eventual desfiliação do parlamentar não altera o andamento do processo.
Câmara dos Deputados
Na Câmara dos Deputados, o número de mudanças foi pequeno: três parlamentares baianos entraram na dança das cadeiras partidárias e estão de casa nova há alguns meses:
- Diego Coronel, filho de Angelo Coronel, fez o movimento semelhante do pai, deixando o PSD em direção ao Republicanos;
- O mesmo destino foi tomado por Leo Prates. No entanto, a origem do parlamentar foi o PDT, legenda que passou a apoiar o governo Lula e a gestão Jerônimo Rodrigues na Bahia — Prates é do grupo que apoia ACM Neto.
- Raimundo Costa, por sua vez, deixou o Podemos, partido pelo qual se elegeu em 2022, e foi para o PSD.
Dez mudaram na Alba
Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a quantidade de mudanças de partidos foi maior: 10.
- Angelo Coronel Filho deixou o PSD e se filiou ao Republicanos;
- Fabíola Mansur saiu do PSB e migrou para o PV;
- Felipe Duarte trocou o PP pelo Avante;
- Laerte do Vando trocou o Podemos pelo Avante;
- Ludmilla Fiscina trocou o PV pelo PSD;
- Marcelinho Veiga deixou o União Brasil e se filiou ao PP;
- Marcinho Oliveira deixou o PRD e foi para o PDT;
- Niltinho saiu do PP e se filiou ao PSD;
- Penalva deixou o PDT e se filiou ao PP;
- Vitor Azevedo deixou o PL e foi para o Avante.