Baixo Sul debate propostas para PGP 2026 em Valença

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O município de Valença recebe neste sábado, 25, a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026 – Encontros para o Futuro, voltada ao Território de Identidade Baixo Sul.

O encontro ocorre às 9h, na área externa da AABB, com o objetivo de reunir a comunidade local para a construção coletiva de propostas e diretrizes de desenvolvimento para a Bahia.

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Agenda

A agenda do PGP, na região tem início às 8h, no Restaurante Amoré, no bairro Graça, onde será oferecido um café da manhã para prefeitos e lideranças locais. O espaço também sediará o atendimento aos profissionais de imprensa.

Antes da plenária principal, a programação vai contar com o Esquenta da Juventude, momento voltado para ampliar a escuta e a apresentação de ideias das novas gerações para as políticas públicas do estado.

SERVIÇO

Café com prefeitos e imprensa: sábado, 25, às 8h, no Restaurante Amoré (Av. Tancredo Neves, Graça).

Plenária e Esquenta da Juventude: sábado, 25, às 9h, na área externa da AABB de Valença.