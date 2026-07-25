ARO POLÍTICO
Baixo Sul debate propostas para PGP 2026 em Valença
Objetivo é a construção coletiva de propostas e diretrizes de desenvolvimento para a Bahia
O município de Valença recebe neste sábado, 25, a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026 – Encontros para o Futuro, voltada ao Território de Identidade Baixo Sul.
O encontro ocorre às 9h, na área externa da AABB, com o objetivo de reunir a comunidade local para a construção coletiva de propostas e diretrizes de desenvolvimento para a Bahia.
Agenda
A agenda do PGP, na região tem início às 8h, no Restaurante Amoré, no bairro Graça, onde será oferecido um café da manhã para prefeitos e lideranças locais. O espaço também sediará o atendimento aos profissionais de imprensa.
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Antes da plenária principal, a programação vai contar com o Esquenta da Juventude, momento voltado para ampliar a escuta e a apresentação de ideias das novas gerações para as políticas públicas do estado.
SERVIÇO
Café com prefeitos e imprensa: sábado, 25, às 8h, no Restaurante Amoré (Av. Tancredo Neves, Graça).
Plenária e Esquenta da Juventude: sábado, 25, às 9h, na área externa da AABB de Valença.