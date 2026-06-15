PGP de Salvador reúne lideranças comunitárias na Cidade Baixa

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A capital baiana recebeu mais uma etapa do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro), iniciativa que busca reunir propostas da população para a elaboração do próximo programa de governo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Realizada no Largo da Madragoa, na Ribeira, a plenária contou com a participação de moradores, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais nesta segunda-feira, 15.

Durante o encontro, foram debatidos temas como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação, regularização fundiária e meio ambiente. As contribuições apresentadas serão incorporadas ao processo de construção do PGP 2026, que percorre os 27 territórios de identidade da Bahia.

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Representando a Comissão de Articulação e Mobilização da Península de Itapagipe (CAMMPI), Maria de Lourdes destacou a importância da participação popular na formulação de políticas públicas e relacionou conquistas recentes da comunidade ao diálogo com o poder público.

“Foi vocês que nos deram régua e compasso. Hoje estamos em processo de entrega de dois mil documentos de regularização fundiária. É uma festa para a nossa comunidade. Nós queremos continuar opinando, participando e ajudando a construir soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Escuta do povo

Presente na plenária, o senador Jaques Wagner (PT) ressaltou a importância da escuta popular para a definição das prioridades da gestão estadual.

“Governar bem não é blá-blá-blá. Governar bem é planejar, ouvir as pessoas e executar. É por isso que estamos aqui, construindo um programa de governo junto com a população”, declarou.

O ex-governador e pré-candidato ao Senado Rui Costa também participou do evento e defendeu a participação da sociedade na construção das políticas públicas.

“Nós estamos vindo aqui para vocês opinarem e escolherem que modelo de cidade vocês querem”, disse.

O ciclo de escutas do PGP 2026 em Salvador seguirá até julho. Estão previstas novas plenárias envolvendo moradores de diferentes regiões da cidade, além da possibilidade de envio de propostas por meio da plataforma digital do programa.