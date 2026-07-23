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APURAÇÕES

Gestão de Tanquinho é investigada por supostos prejuízos à Previdência

Promotoria apura repasses do funcionalismo e mira irregularidades em processo seletivo

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Zé Luiz (PT), prefeito de Tanquinho
Zé Luiz (PT), prefeito de Tanquinho - Foto: Reprodução | Instagram

A administração do prefeito Zé Luiz (PT), no município de Tanquinho, tornou-se alvo de uma série de apurações instauradas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

A principal delas investiga possíveis irregularidades nos repasses e registros das contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais, apurando eventuais prejuízos aos trabalhadores e danos ao erário.

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O inquérito civil, busca verificar se as obrigações previdenciárias da prefeitura foram cumpridas de forma regular.

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Fiscalização

Além da frente previdenciária, o Ministério Público desdobra a fiscalização sobre a educação e as contratações do município:

Um procedimento administrativo acompanha o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), com foco na ampliação de vagas em creches e pré-escolas locais.

Outro inquérito apura supostas falhas no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, especificamente no que tange ao cumprimento das cotas étnico-raciais, além de acompanhar a realização de um novo concurso público para o município, incluindo o cargo de professor.

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Tags

ducação Ministério Público tanquinho Zé Luiz

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