DISCREPÂNCIA
Prefeito de Itapé é notificado por divergência de 2 milhões em contas
Órgão apontou desequilíbrio entre receitas e despesas da gestão de Reinaldo das Batatas
As contas da Prefeitura de Itapé, gestão de Reinaldo das Batatas (Avante), referentes ao exercício de 2024 entraram na mira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
O gestor municipal no período analisado, foi notificado pelo órgão para prestar esclarecimentos sobre uma divergência de R$ 2.223.260,05 identificada no Balanço Financeiro da administração municipal.
Divergências
De acordo com o relatório técnico do TCM, a inconsistência se refere à diferença entre o montante total de receitas registradas no ano — que somou R$ 86.068.956,93 — e o total de despesas efetuadas, registradas em R$ 88.292.216,98.
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Para a corte de contas, a discrepância descumpre o princípio contábil das partidas dobradas, regra fundamental da administração pública que exige o rigoroso equilíbrio entre entradas e saídas financeiras.
Prazo
O prefeito tem prazo de 20 dias, contados a partir da publicação do edital de notificação, para protocolar as justificativas e documentos de defesa.
Somente após a análise do material apresentado, o Pleno do TCM vai deliberar se a divergência foi provocada por falha formal de escrituração contábil ou se configura irregularidade grave.