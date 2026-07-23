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ADOÇÃO IMEDIATA

MP ameaça ir à Justiça contra Juazeiro por falha em gestão ambiental

Promotoria exige regularização do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Rodrigo Tardio
Por
Andrei da Caixa (MDB), prefeito de Juazeiro
Andrei da Caixa (MDB), prefeito de Juazeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediu uma recomendação formal à gestão do prefeito de Juazeiro, norte da Bahia, Andrei da Caixa (MDB), determinando a adoção imediata de medidas para reforçar a política ambiental e a transparência pública no município.

O documento cobra a regularização do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e a comprovação do emprego das verbas destinadas ao setor.

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A intervenção do órgão ministerial ocorreu após a constatação de que a administração municipal descumpriu solicitações de documentos essenciais durante processo de apuração.

Pendências

Entre as pendências não apresentadas pelo Executivo estão extratos bancários atualizados do Fundo, atas de deliberações anteriores e comprovantes oficiais de destinação dos recursos financeiros.

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Falhas no controle social

Além da opacidade financeira, a Promotoria apontou irregularidades no funcionamento do CMMA. O conselho vinha realizando encontros apenas a cada dois meses, contrariando a legislação municipal vigente que exige reuniões mensais.

Para a promotora de Justiça Heline Esteves Alves, subscritora do documento, a periodicidade inadequada fragiliza o controle social e prejudica a fiscalização comunitária sobre as decisões ambientais do município.

Prazos e sanções

O Ministério Público fixou prazos rígidos para que o Poder Executivo comprove o cumprimento das determinações.

A recomendação adverte expressamente que a omissão ou o descumprimento injustificado das medidas vai acarretar o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, além de outras responsabilizações judiciais para garantir o cumprimento da lei.

Gastos com Carnaval

Em dezembro do ano passado, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por intermédio da Promotoria de Justiça, instaurou um procedimento de acompanhamento de política pública para fiscalizar a execução orçamentária do Carnaval de 2026 do município.

A medida teve o objetivo de monitorar as despesas da gestão do prefeito Andrei da Caixa (MDB) para a realização do evento — batizado de “O Carnaval do Brasil começa aqui” —, evento que estava programado para ocorrer entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

De acordo com o órgão ministerial, o objetivo da fiscalização foi assegurar que todas as contratações públicas cumprissem rigorosamente os princípios da legalidade, publicidade e eficiência.

A atuação buscou garantir que a destinação de verbas para o evento festivo não comprometesse o aporte financeiro em áreas cruciais para a população, como saúde e educação.

A intervenção do Ministério Público ganha amplitude no contexto pós-crise. Em 2025, a folia momesca da cidade foi cancelada devido a um endividamento municipal estimado em R$ 300 milhões, cenário que culminou no atraso de salários dos servidores públicos.

Com a retomada da festa, em 2026, a fiscalização da promotoria foi desde o rigor contábil até aos planos municipais de logística, mobilidade urbana e segurança pública.

Procurado, o prefeito Andrei da Caixa disse que o fato se refere à gestão passada e que essa conta nunca foi movimentada pela atual gestão.

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Tags

ação civil pública Conselho Municipal de Meio Ambiente juazeiro Ministério Público Política Ambiental transparência pública

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