Auditoria aponta falhas na gestão de pessoal sob comando de Zé Cocá

Siga o A TARDE no Google

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) julgaram parcialmente procedente, em sessão realizada nesta terça-feira, 21, a auditoria de conformidade na gestão de pessoal da Prefeitura de Jequié, referente ao exercício de 2024.

A decisão resultou na aplicação de advertência ao ex-prefeito Zenildo Brandão Santana, conhecido como Zé Cocá, e na expedição de recomendações para o fortalecimento dos controles internos da administração municipal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A auditoria, conduzida pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), avaliou a legalidade e a conformidade das folhas de pagamento do primeiro quadrimestre de 2024.

O trabalho de fiscalização envolveu recursos da ordem de R$ 81,3 milhões e analisou atos de admissão, contratação temporária, ocupação de cargos e remuneração de servidores.

Atrasos na alimentação do sistema

Durante a inspeção técnica, foram apontadas três possíveis irregularidades. Os conselheiros acataram os achados referentes à falta de alimentação do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA) — com dados de concursos públicos desde 1988 — e ao envio intempestivo ao Tribunal dos processos de contratações temporárias realizadas entre 2021 e 2024.

O órgão destacou que, embora o município tenha regularizado as informações após a notificação, a providência tardia não anula o descumprimento das resoluções do órgão de contas, que exigem o envio tempestivo dos dados para o exercício do controle externo.