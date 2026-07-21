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Polícia Civil interdita clínicas em vários bairros de Salvador

Investigação apura irregularidades na capital baiana

Agatha Victoria Reis
Por
Clínicas odontológicas em Salvador
Clínicas odontológicas em Salvador - Foto: Anderson Oliveira / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia interditou clínicas odontológicas com possíveis irregularidades na prestação de serviços em Salvador nesta terça-feira, 21. Além de fiscalizar as condições sanitárias dos locais, a operação também apura outras possíveis irregularidades.

Foram fiscalizados doze estabelecimentos, entre consultórios e clínicas localizados nos bairros de Paripe, Periperi, Plataforma, São Caetano, Sussuarana, Matatu de Brotas, Centro, Tancredo Neves e Boca do Rio.

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A Operação Sorriso Seguro verifica a atuação dos responsáveis técnicos, o cumprimento da legislação sanitária, profissional e do consumidor, além de cumprir mandados judiciais de busca e apreensão.

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Clínicas interditadas em Salvador

Na capital baiana, foram interditadas duas clínicas no Largo do Tanque, uma em Plataforma e outra em São Caetano.

Já no bairro de Sussuarana, o centro de esterilização de uma clínica foi interditado e os proprietários foram notificados para corrigir as irregularidades encontradas.

Imagem ilustrativa da imagem Polícia Civil interdita clínicas em vários bairros de Salvador
Foto: Anderson Oliveira / Ascom-PCBA

A operação da Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), investiga possíveis crimes contra as relações de consumo, lesão corporal culposa e irregularidades relacionadas à prestação de serviços na capital baiana.

Sobre a Operação Sorriso Seguro

Entre as práticas investigadas estão publicidade enganosa, indução do consumidor a erro, descumprimento da oferta e outras condutas que podem configurar crimes contra as relações de consumo.

Durante a Operação Sorriso Seguro, são realizadas inspeções deprontuários, documentos, licenças, registros dos responsáveis técnicos e das condições de funcionamento das clínicas.

De acordo com a PCBA, o material apreendido será analisado para esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades que possam contribuir para a investigação.

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operação Policia Civil Salvador

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