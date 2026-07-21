Homem é preso por perseguir mulheres conhecidas em aplicativos na Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu preventivamente, nesta terça-feira, 21, um homem de 30 anos investigado por uma sequência de crimes contra mulheres em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado. De acordo com as investigações, ele utilizava aplicativos de relacionamento e redes sociais para conhecer as vítimas antes de cometer as agressões.

Os policiais apuram pelo menos cinco ocorrências registradas entre 2022 e 2026. Os inquéritos envolvem acusações de lesão corporal, ameaça, dano, difamação, perseguição e estupro praticados contra diferentes mulheres.

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A nova prisão foi motivada por uma denúncia formalizada em 26 de junho deste ano por uma mulher de 34 anos. Em depoimento, ela afirmou que foi agredida pelo investigado, teve os dois celulares destruídos e passou a sofrer perseguições e ameaças após recusar manter relações sexuais forçadas. Segundo a vítima, o suspeito ainda a intimidava com a possibilidade de divulgar vídeos íntimos.

Ao aprofundar as investigações, a Polícia Civil identificou que o caso não era isolado. Conforme a corporação, o homem repetia o mesmo comportamento com outras mulheres conhecidas pela internet, tornando-se alvo de diferentes procedimentos policiais ao longo dos últimos anos.

A polícia informou ainda que o investigado já havia sido preso em abril deste ano por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Após ser colocado em liberdade, entretanto, novos casos passaram a ser apurados, o que resultou no pedido de prisão preventiva.

O mandado foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e cumprido por policiais da Deam. Depois dos procedimentos de praxe na unidade policial, o suspeito permaneceu custodiado e segue à disposição da Justiça.