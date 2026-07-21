LUTO
Família de Ricardo Spencer revela causa da morte do cineasta baiano
Spencer foi encontrado morto em um apartamento alugado em São Paulo
A família do cineasta baiano Ricardo Spencer, que foi encontrado morto em um apartamento alugado no Edifício Copan, no Centro de São Paulo, na segunda-feira, 20, afirmou que ele morreu de causas naturais.
Segundo os familiares, a Polícia Científica não encontrou nenhum indício de crime ou qualquer elemento que apontasse outra causa para a morte. A declaração foi dada ao Correio.
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Encontrado morto
Ricardo Spencer tinha 49 anos e foi encontrado morto em um apartamento alugado no Edifício Copan, no Centro da capital paulista.
A vítima foi localizada no chão do apartamento, que alugava há cerca de uma semana, após o porteiro acionar a administração do imóvel, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).
Como ele estava sozinho no apartamento, a Polícia Civil registrou inicialmente o caso como morte suspeita, procedimento padrão adotado quando não há testemunhas do óbito.
A polícia constatou a morte às 11h20, sem sinais de violência no corpo ou no ambiente. É o que diz o boletim de ocorrência obtido pela CNN Brasil.
Segundo descrito pelos oficiais, o porteiro não conseguia contato com o diretor desde a noite de domingo, 19, quando Ricardo pediu a entrega de um delivery às 23h e não fez a retirada.
Na segunda-feira, 20, o profissional procurou o cineasta mais uma vez, mas sem sucesso. Depois disso, ele procurou a proprietária da unidade em que estava hospedado, que conseguiu entrar com a senha da fechadura. Ao entrarem, o encontraram caído no chão, quando a polícia foi acionada.
A família de Ricardo foi contatada e seu irmão, Rafael, foi ao local e afirmou que o diretor sofria de problemas neurológicos, como a epilepsia.
A perícia foi acionada e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).
Trajetória de Ricardo Spencer
Ricardo Spencer é neto da atriz e diretora Nilda Spencer (1923-2008), um dos grandes nomes do teatro baiano, e se formou em Estética do Cinema na Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Spencer começou a carreira na direção de clipes musicais, trabalhando com nomes como Rita Lee, Criolo, Sandy e outros. Ele migrou para a produção em entretenimento quando passou a integrar a equipe de diretores da TV Globo, quando trabalhou em ‘Amor e Sorte’, ‘Cine Holliúdy’ e outros.
Ele foi indicado ao Emmy Internacional por seu trabalho em ‘Todas as Mulheres do Mundo’. Seu último projeto foi ‘Vermelho Sangue’, para o Globoplay.
Cremação
Ricardo Spencer será cremado em São Paulo, cidade para a qual havia retornado recentemente após viver por cerca de dez anos no Rio de Janeiro.
Os detalhes sobre o velório e a cerimônia de cremação serão divulgados em breve.