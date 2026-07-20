Morre Ricardo Spencer, cineasta baiano indicado ao Emmy, aos 49 anos

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O audiovisual brasileiro perdeu um de seus principais nomes nesta segunda-feira, 20. O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer morreu, aos 49 anos, em São Paulo, onde havia se mudado recentemente para iniciar as gravações de uma nova série para uma plataforma de streaming.

Natural de Salvador, Spencer construiu uma carreira marcada por produções de destaque na televisão, no cinema e na música.

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Ao longo de mais de duas décadas, dirigiu séries da TV Globo, assinou videoclipes de artistas brasileiros e internacionais e conquistou reconhecimento mundial ao integrar a equipe da série Segunda Chamada, indicada ao International Emmy Awards.

A informação da morte foi confirmada por nota da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A causa do falecimento não foi divulgada. Até a última atualização, também não haviam sido informados detalhes sobre velório e sepultamento.



Neto da atriz e diretora Nilda Spencer, uma das maiores referências do teatro baiano, Ricardo cresceu em contato com a arte desde a infância e transformou a paixão pelo audiovisual em uma trajetória reconhecida dentro e fora do Brasil.

De Salvador para as maiores produções da TV brasileira

Formado em Artes e especializado em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Ricardo Spencer iniciou sua carreira como diretor e roteirista, ganhando projeção nacional por meio dos videoclipes musicais.

Seu trabalho chamou atenção de importantes artistas da música brasileira e internacional. Ao longo da carreira, dirigiu produções para Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Johnny Hooker, Liniker, Cachorro Grande, Vanguart, além da cantora norueguesa Aurora e da banda norte-americana Sebadoh.

Os videoclipes renderam premiações da MTV e do Multishow, consolidando Spencer como um dos principais diretores do segmento no país.

Carreira na Globo foi marcada por séries de sucesso

Nos últimos dez anos, Ricardo Spencer integrou a equipe de direção da TV Globo e participou de algumas das produções mais importantes da emissora.

Entre elas estão 'Mister Brau', 'Shippados', 'Segunda Chamada', 'Todas as Mulheres do Mundo', 'Amor e Sorte', 'Cine Holliúdy' e 'Vermelho Sangue'.

O cineasta também fez parte da equipe de direção de Segundo Sol, novela ambientada na Bahia e exibida em 2018.

Um dos momentos mais importantes de sua trajetória aconteceu com 'Segunda Chamada'. A produção recebeu o prêmio de Melhor Série do Ano da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2020, e foi indicada ao International Emmy Awards de 2021 na categoria de melhor série.

A indicação consolidou o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido por Ricardo Spencer na televisão brasileira.

Legado também passou pela cultura baiana

Além da atuação na TV e na música, Ricardo Spencer mantinha forte ligação com a cultura baiana. Neto de Nilda Spencer, o diretor cresceu cercado pelas artes e desenvolveu ainda na infância o interesse pelo cinema durante visitas a videolocadoras.

Entre seus projetos autorais estava 'Tudo Sobre Minha Avó', obra inspirada na trajetória da avó, considerada uma das grandes referências do teatro baiano.

Ao longo da carreira, também desenvolveu roteiros e projetos voltados para a Bahia, contribuindo para ampliar a presença da cultura baiana no audiovisual nacional.

SecultBA lamenta morte do cineasta

Por meio de nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lamentou a morte de Ricardo Spencer e destacou sua contribuição para o audiovisual brasileiro.

No comunicado, a pasta ressaltou que o cineasta dirigiu filmes, séries e videoclipes de artistas reconhecidos nacionalmente e deixou um legado marcado por mais de duas décadas de atuação, reconhecimento da crítica e indicação ao Emmy Internacional.

A secretaria também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Ricardo Spencer neste momento de luto.

Leia a nota na íntegra: