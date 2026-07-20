Ator de Titanic revela que elenco foi drogado nos bastidores

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Sucesso de bilheteria mundial, o filme Titanic foi marcado por algumas polêmicas nos bastidores. Um dos protagonistas da trama, o ator Billy Zane revelou que cerca de 80 colegas de elenco e integrantes da produção foram drogados com alucinógenos.

Intérprete do vilão Cal Hockley, o artista afirmou que o caso aconteceu em 1996 e as vítimas precisaram ser internadas após o ocorrido, que coincidentemente foi no último dia de trabalho em Nova Escócia, no Canadá.

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Ele explicou que a intoxicação aconteceu através de uma refeição, que estava contaminada com fenciclidina PCP, droga conhecida como ‘pé de anjo’. “Não me lembro se era mingau de aveia ou sopa de mariscos, mas era, sim”, disse ele em entrevista ao podcast Brotherly Love.

“Quem percebeu rapidamente o que estava acontecendo resolveu esperar passar. Já quem não entendeu ficou completamente apavorado. Aqueles que tiveram a sorte de reconhecer os primeiros sinais da influência de alucinógenos pensaram: ‘Ok, vamos deixar isso passar’”, relatou.

O artista ainda contou que os sintomas foram variados entre os colegas. “Aqueles que não reconheceram ficaram bastante apavorados. Pelo menos, foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas estavam rindo, outras chorando, outras vomitando”, concluiu.