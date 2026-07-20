Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

ACIDENTE

Ator de Titanic revela que elenco foi drogado nos bastidores

Artista afirmou que colegas passaram mal após ingestão da droga

Franciely Gomes
Por
Titanic foi sucesso de bilheteria após o lançamento
Titanic foi sucesso de bilheteria após o lançamento - Foto: Reprodução

Sucesso de bilheteria mundial, o filme Titanic foi marcado por algumas polêmicas nos bastidores. Um dos protagonistas da trama, o ator Billy Zane revelou que cerca de 80 colegas de elenco e integrantes da produção foram drogados com alucinógenos.

Intérprete do vilão Cal Hockley, o artista afirmou que o caso aconteceu em 1996 e as vítimas precisaram ser internadas após o ocorrido, que coincidentemente foi no último dia de trabalho em Nova Escócia, no Canadá.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ele explicou que a intoxicação aconteceu através de uma refeição, que estava contaminada com fenciclidina PCP, droga conhecida como ‘pé de anjo’. “Não me lembro se era mingau de aveia ou sopa de mariscos, mas era, sim”, disse ele em entrevista ao podcast Brotherly Love.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Só 8 episódios: série de sucesso da Netflix para sua segunda (20/07)
Só 8 episódios: série de sucesso da Netflix para sua segunda (20/07) imagem

MUITO SUSPENSE!

Só 5 episódios: série escondida na Netflix para terminar em três horas
Só 5 episódios: série escondida na Netflix para terminar em três horas imagem

SE LIGA NA DICA!

Filme de ação no TOP 1 do Prime Video é perfeito para domingo (19/07)
Filme de ação no TOP 1 do Prime Video é perfeito para domingo (19/07) imagem

“Quem percebeu rapidamente o que estava acontecendo resolveu esperar passar. Já quem não entendeu ficou completamente apavorado. Aqueles que tiveram a sorte de reconhecer os primeiros sinais da influência de alucinógenos pensaram: ‘Ok, vamos deixar isso passar’”, relatou.

O artista ainda contou que os sintomas foram variados entre os colegas. “Aqueles que não reconheceram ficaram bastante apavorados. Pelo menos, foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas estavam rindo, outras chorando, outras vomitando”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cineinsite filme titanic

Relacionadas

Mais lidas