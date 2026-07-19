Só 5 episódios: série escondida na Netflix para terminar em três horas

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Estamos na tarde de domingo e, com o fim de semana chegando ao fim, a Netflix tem uma opção ideal para quem procura uma produção envolvente, repleta de mistério, suspense e reviravoltas para fugir do tédio.

Lançada em 2025, Os Assassinatos de Åre acabou ficando esquecida em meio aos lançamentos recentes da plataforma, mas continua sendo uma excelente escolha para quem busca uma série diferente do habitual.

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Com apenas cinco episódios, que variam entre 35 e 57 minutos, a produção pode ser maratonada em pouco mais de três horas, tornando-se perfeita para aproveitar o restante do domingo ou qualquer tarde de folga.

Um desaparecimento dá início ao mistério

A história acompanha Hanna Ahlander, policial de Estocolmo que enfrenta uma fase difícil após ser suspensa do trabalho e abandonada pelo namorado. Em busca de um recomeço, ela decide passar um período na casa de férias da irmã, localizada em Åre, uma pequena cidade sueca cercada por neve.

O descanso, porém, dura pouco. Quando uma adolescente desaparece durante uma noite gelada, Hanna não consegue ficar longe da investigação e decide ajudar nas buscas.

Ela passa a trabalhar ao lado do investigador Daniel Lindskog, responsável pelo caso na delegacia local. Com poucos recursos disponíveis e problemas pessoais para enfrentar, Daniel aceita a colaboração da policial, mesmo desconfiando de sua presença.

A parceria entre os dois se desenvolve em meio a conflitos, segredos e descobertas que mudam completamente o rumo da investigação.

O clima gelado reforça a tensão

Baseada nos livros Hidden in Snow e Hidden in the Shadows, da escritora sueca Viveca Sten, a série aposta em todos os elementos clássicos do chamado nordic noir.

A neve constante, os dias escuros e o isolamento da pequena cidade criam um ambiente que amplia a sensação de perigo enquanto novos segredos surgem a cada episódio.

Além da investigação principal, a narrativa também explora os conflitos pessoais dos protagonistas, colocando em pauta temas como confiança, ética e os limites das relações humanas.

Outro diferencial está na estrutura da história. A solução do primeiro mistério chega antes do fim da temporada, abrindo espaço para um novo caso nos episódios finais e mantendo o ritmo da narrativa até o encerramento.

Cena de Os Assassinatos de Åre - Foto: Divulgação

Produção pouco conhecida merece uma chance

Embora tenha chegado rapidamente ao TOP 10 da Netflix quando estreou, Os Assassinatos de Åre acabou perdendo espaço diante da sequência de lançamentos da plataforma ao longo dos meses.

Além da boa repercussão entre os assinantes, a produção também recebeu avaliações positivas da imprensa especializada.

No Rotten Tomatoes, Os Assassinatos de Åre registra 86% de aprovação da crítica, reforçando o reconhecimento da série por sua atmosfera tensa, investigação bem construída e pelo clima característico do suspense nórdico.



Ainda assim, a produção chama atenção pelo elenco convincente, pela fotografia que valoriza as paisagens geladas da Suécia e pela atmosfera constante de suspense. Carla Sehn e Kardo Razzazi conduzem bem a dupla de investigadores, cuja relação evolui à medida que os casos se tornam mais complexos.

Mesmo seguindo uma fórmula conhecida dentro do gênero policial, a série consegue construir uma narrativa eficiente e envolvente, mantendo o público curioso para descobrir a verdade por trás de cada investigação.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e histórias curtas, Os Assassinatos de Åre é uma excelente opção.

A temporada enxuta permite concluir toda a série em apenas uma tarde, enquanto o clima sombrio, as investigações e as reviravoltas tornam a experiência ainda mais envolvente.

Mesmo sendo uma produção pouco conhecida e esquecida entre os lançamentos recentes da Netflix, ela pode surpreender quem procura uma maratona diferente para aproveitar o restante do domingo.