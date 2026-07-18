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3 séries curtas incríveis da Netflix para o fim de semana (18 e 19/07)

Essas produções são ideais para quem quer fazer uma maratona no tempo livre

Beatriz Santos
Por
Essas séries da Netflix são opções perfeitas para o fim de semana
Essas séries da Netflix são opções perfeitas para o fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou, e quem está procurando uma boa maratona encontra na Netflix um catálogo recheado de séries curtas para todos os gostos.

Com poucos episódios e tramas que misturam suspense, mistério e reviravoltas, essas produções são perfeitas para quem quer começar e terminar uma história em apenas dois dias, sem abrir mão de uma narrativa envolvente.

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Entre tantas opções disponíveis na plataforma, escolher o que assistir pode ser mais difícil do que parece. São dezenas de lançamentos e produções escondidas no catálogo, o que torna uma boa curadoria essencial para encontrar títulos que realmente valem o play.

As minisséries e séries com poucos episódios se destacam justamente por entregarem histórias intensas, sem enrolação e com desfechos rápidos. É a escolha perfeita para quem quer começar e terminar uma produção durante o fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções disponíveis na Netflix para quem busca séries curtas, envolventes e cheias de mistérios para maratonar.

3 séries para ver AGORA na Netflix

Apenas Um Olhar

Cena de Apenas Um Olhar
Cena de Apenas Um Olhar - Foto: Divulgação

Baseada no livro homônimo de Harlan Coben, Apenas Um Olhar acompanha Greta, uma designer de joias que encontra uma fotografia antiga entre fotos recém-reveladas. Na imagem, um homem muito parecido com seu marido aparece com outro personagem de rosto riscado, dando início a uma sequência de acontecimentos inesperados.

Pouco depois da descoberta, o marido desaparece sem deixar pistas. Enquanto tenta proteger a família, Greta mergulha em uma investigação que revela segredos escondidos há anos e a obriga a enfrentar traumas do próprio passado.

Confie Em Mim

Cena de Confie em Mim
Cena de Confie em Mim - Foto: Divulgação

Também inspirada em uma obra de Harlan Coben, Confie Em Mim acompanha Anna e Michael Barczyk, um casal que decide monitorar a rotina do filho após a morte de um colega de escola. A tentativa de protegê-lo acaba desencadeando uma série de suspeitas dentro da comunidade.

Ao encontrar mensagens consideradas estranhas em um aplicativo espião, os pais passam a acreditar que o filho pode estar ligado a um assassinato. A partir daí, o clima de desconfiança se espalha entre outras famílias, transformando a escola em um ambiente de paranoia.

Segurança Em Jogo

Cena de Segurança Em Jogo
Cena de Segurança Em Jogo - Foto: Divulgação

Em Segurança Em Jogo, David Budd é um veterano de guerra que passa a trabalhar para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Sua rotina muda completamente quando recebe a missão de proteger uma importante integrante do governo britânico.

O problema é que as ideias políticas da autoridade representam exatamente tudo o que ele rejeita. Dividido entre suas convicções pessoais e o dever profissional, Budd passa a enfrentar uma sequência de ameaças e decisões que colocam sua vida em risco.

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