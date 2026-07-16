Nova série curta da Netflix é perfeita para terminar em apenas um dia

A noite de quinta-feira chegou e, com a rotina da semana ainda em andamento, encontrar uma série curta para relaxar depois de um dia cheio pode ser a escolha ideal.

Entre as novidades da Netflix, O Falcão do Golfe surge como uma das promessas da plataforma para as próximas semanas. Lançada em 2026, a produção reúne humor, esporte e conflitos familiares em uma história que pode ser maratonada rapidamente.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

São dez episódios, com duração entre 28 e 37 minutos, totalizando pouco mais de cinco horas, tempo suficiente para começar hoje e concluir ao longo dos próximos dias.

Estrelada por Will Ferrell, a série acompanha Lonnie "The Hawk" Hawkins, um ex-golfista que já ocupou o topo do ranking mundial e decide tentar um retorno ao circuito profissional mesmo enfrentando limitações físicas, problemas familiares e rivais do passado.



Enquanto busca conquistar o único título que ainda falta em sua carreira, ele também precisa lidar com questões pessoais que colocam sua vida fora dos campos em primeiro plano.

Comédia acompanha tentativa de retorno ao esporte

Na trama, Hawkins se recusa a aceitar a aposentadoria sugerida pela família e volta a disputar o PGA Tour na tentativa de completar o Grand Slam. Ao mesmo tempo, enfrenta uma relação desgastada com o filho Lance, o fim do casamento com Stacy e reencontra o antigo rival Fisk.

A proposta mistura situações cômicas com momentos de drama, utilizando o universo do golfe como pano de fundo para abordar as dificuldades de um atleta diante da passagem do tempo e das escolhas feitas ao longo da carreira.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Will Ferrell, que também assina a criação e a produção executiva da série, o elenco conta com Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson, Chris Parnell, Katelyn Tarver e David Hornsby.

A produção marca a primeira série de comédia criada por Ferrell para a televisão, reunindo atores conhecidos do gênero em uma história voltada para quem aprecia humor com personagens excêntricos.

Vale a pena?

Sim. O Falcão do Golfe é uma boa opção para quem procura uma série curta, divertida e fácil de acompanhar durante a semana.

Com apenas dez episódios de curta duração, a produção se encaixa bem na rotina de quem quer relaxar após um dia de trabalho sem precisar investir muito tempo, especialmente se gosta de comédias com elementos de suspense leve, conflitos familiares e histórias de superação.