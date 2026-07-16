Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

CazéTV vai transmitir final da Copa do Mundo em cinemas da Bahia; saiba quais

Outros estados também estão participando da ação

Gustavo Zambianco
Por
CazéTV vai transmitir a Copa no cinema
CazéTV vai transmitir a Copa no cinema - Foto: CazéTV | Divulgação

A CazéTV fechou um acordo, nesta quinta-feira, 15, que vai permitir a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026 em diversas salas de cinema do Brasil, incluindo a Bahia.

O contrato, feito em parceria com a Cinecolor Films, habilita que cinemas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark, localizados em diversos estados do Brasil, reproduzam a transmissão da Cazé TV. Os preços ainda não foram divulgados.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Estados em que cinemas transmitirão a final

As transmissões da CazéTV estarão disponíveis em cinemas dos seguintes estados:

  • São Paulo;
  • Rio de Janeiro;
  • Minas Gerais;
  • Pernambuco;
  • Bahia;
  • Ceará;
  • Distrito Federal.

Cinemas da Bahia que terão transmissão da final da Copa do Mundo

Na Bahia, ao todo, seis cinemas fazem parte da rede que estaria apta a transmitir os jogos da Cazé TV, sendo eles:

  • Cinemark Salvador Shopping – Com exibição confirmada na programação e ingressos disponíveis para compra;
  • UCI Orient Shopping da Bahia;
  • UCI Orient Shopping Barra;
  • UCI Orient Paralela;
  • Cinemark Boulevard Shopping Camaçari;
  • Cinemark Juá Garden Shopping (Juazeiro).

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Jogo que acertou campeões desde 2010 aponta vencedor da Copa do Mundo
Jogo que acertou campeões desde 2010 aponta vencedor da Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Final leva Messi de volta ao estádio onde anunciou adeus à Argentina
Final leva Messi de volta ao estádio onde anunciou adeus à Argentina imagem

POLÍCIA

Torcedor argentino é acusado de injúria racial em Morro de São Paulo
Torcedor argentino é acusado de injúria racial em Morro de São Paulo imagem

Sobre a transmissão

A transmissão será feita diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, palco da final da Copa do Mundo.

Além dos 90 minutos da partida, os espectadores que adquiriram o ingresso para o cinema poderão acompanhar a programação completa da Cazé TV, incluindo pré-jogo e a cerimônia da premiação.

Além dos trâmites comuns das decisões, a final dessa Copa do Mundo terá um toque especial, um show do intervalo, semelhante ao que já aconteceu no Super Bowl.

A atração será conduzida por diversos artistas de peso, como:

  • Chris Martin, vocalista do Coldplay;
  • Justin Bieber;
  • Madonna;
  • Shakira;
  • BTS.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos nos sites oficiais ou nas bilheterias físicas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cazé TV cinema copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas