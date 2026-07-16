COPA DO MUNDO
CazéTV vai transmitir final da Copa do Mundo em cinemas da Bahia; saiba quais
Outros estados também estão participando da ação
A CazéTV fechou um acordo, nesta quinta-feira, 15, que vai permitir a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026 em diversas salas de cinema do Brasil, incluindo a Bahia.
O contrato, feito em parceria com a Cinecolor Films, habilita que cinemas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark, localizados em diversos estados do Brasil, reproduzam a transmissão da Cazé TV. Os preços ainda não foram divulgados.
Estados em que cinemas transmitirão a final
As transmissões da CazéTV estarão disponíveis em cinemas dos seguintes estados:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Minas Gerais;
- Pernambuco;
- Bahia;
- Ceará;
- Distrito Federal.
Cinemas da Bahia que terão transmissão da final da Copa do Mundo
Na Bahia, ao todo, seis cinemas fazem parte da rede que estaria apta a transmitir os jogos da Cazé TV, sendo eles:
- Cinemark Salvador Shopping – Com exibição confirmada na programação e ingressos disponíveis para compra;
- UCI Orient Shopping da Bahia;
- UCI Orient Shopping Barra;
- UCI Orient Paralela;
- Cinemark Boulevard Shopping Camaçari;
- Cinemark Juá Garden Shopping (Juazeiro).
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Sobre a transmissão
A transmissão será feita diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, palco da final da Copa do Mundo.
Além dos 90 minutos da partida, os espectadores que adquiriram o ingresso para o cinema poderão acompanhar a programação completa da Cazé TV, incluindo pré-jogo e a cerimônia da premiação.
Além dos trâmites comuns das decisões, a final dessa Copa do Mundo terá um toque especial, um show do intervalo, semelhante ao que já aconteceu no Super Bowl.
A atração será conduzida por diversos artistas de peso, como:
- Chris Martin, vocalista do Coldplay;
- Justin Bieber;
- Madonna;
- Shakira;
- BTS.
Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos nos sites oficiais ou nas bilheterias físicas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.