CazéTV vai transmitir final da Copa do Mundo em cinemas da Bahia; saiba quais

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A CazéTV fechou um acordo, nesta quinta-feira, 15, que vai permitir a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026 em diversas salas de cinema do Brasil, incluindo a Bahia.

O contrato, feito em parceria com a Cinecolor Films, habilita que cinemas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark, localizados em diversos estados do Brasil, reproduzam a transmissão da Cazé TV. Os preços ainda não foram divulgados.

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Estados em que cinemas transmitirão a final

As transmissões da CazéTV estarão disponíveis em cinemas dos seguintes estados:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal.

Cinemas da Bahia que terão transmissão da final da Copa do Mundo

Na Bahia, ao todo, seis cinemas fazem parte da rede que estaria apta a transmitir os jogos da Cazé TV, sendo eles:

Cinemark Salvador Shopping – Com exibição confirmada na programação e ingressos disponíveis para compra;

UCI Orient Shopping da Bahia;

UCI Orient Shopping Barra;

UCI Orient Paralela;

Cinemark Boulevard Shopping Camaçari;

Cinemark Juá Garden Shopping (Juazeiro).

Sobre a transmissão

A transmissão será feita diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, palco da final da Copa do Mundo.

Além dos 90 minutos da partida, os espectadores que adquiriram o ingresso para o cinema poderão acompanhar a programação completa da Cazé TV, incluindo pré-jogo e a cerimônia da premiação.

Além dos trâmites comuns das decisões, a final dessa Copa do Mundo terá um toque especial, um show do intervalo, semelhante ao que já aconteceu no Super Bowl.

A atração será conduzida por diversos artistas de peso, como:

Chris Martin, vocalista do Coldplay;

Justin Bieber;

Madonna;

Shakira;

BTS.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos nos sites oficiais ou nas bilheterias físicas das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.