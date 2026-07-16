Jogo que acertou campeões desde 2010 aponta vencedor da Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

Após mais de um mês de Copa do Mundo, o torneio chegou à sua etapa final com o duelo definido entre Espanha e Argentina, porém, um detalhe que apimenta ainda mais o confronto é que um jogo de videogame que acertou todos os campeões desde 2010, pode ter previsto um novo campeão do mundo.

O jogo em questão é o famoso EA FC 26, desenvolvido pela EA Sports, que, antes do inicio do torneio, apontou que a Espanha seria a campeã da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora, mais de um mês depois, a previsão segue de pé, já que os espanhóis garantiram a vaga na final após baterem a seleção da França por 2 a 0 na última terça-feira, 14.

Entenda a previsão

O palpite da EA Sports foi divulgado cinco dias antes do início da Copa do Mundo, por meio de uma postagem em suas redes sociais oficiais. No post feito no X, antigo Twitter, a desenvolvedora dizia:

"Previmos quatro seguidas. Agora rodamos a simulação novamente. O próximo campeão? Espanha"

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Sequência longa de acertos

A série de acertos da EA Sports chama atenção, já que nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, a desenvolvedora acertou todos os campeões:

Espanha, em 2010;

Alemanha, em 2014;

França, em 2018;

Argentina, em 2022.

Uma curiosidade desta sequência é que o primeiro título da Espanha na história das Copas do Mundo foi a previsão que abriu a sequência de acertos. Logo, caso os espanhóis conquistem o título de bicampeões do mundo, ambos seus títulos teriam sido previstos pela EA Sports.

Sobre a final

A final da Copa do Mundo vai acontecer neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos.

Onde assistir?