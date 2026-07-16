Torcedor argentino é acusado de injúria racial em Morro de São Paulo

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Um torcedor argentino está sendo investigado por suposta injúria racial praticada em um restaurante localizado na Segunda Praia, em Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na Bahia, na noite desta quarta-feira, 15.

Durante a comemoração após virada da Argentina sobre a Inglaterra, que garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo, o homem executou um gesto contra um brasileiro, que causou incômodo.

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Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de argentinos comemorando, quando um deles se agacha e faz um movimento com as mãos, gritando "¡Mirá los huevos!" frase que, traduzida para o português significa "olha os testículos". O gesto, no entanto, se assemelha a expressões corporais realizada por macacos.

O brasileiro provocado interpretou que a ação como uma provocação de cunho racista e, através das redes sociais, desabafou sobre o ocorrido.

"Na hora que a Argentina fez o gol, fiquei estressado, não me liguei. Aí quero ver isso aí porque eu sofri racismo e eu não quero deixar isso assim", lamentou.

Assista:

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que agentes do 31º BPM foram acionados pela vítima e realizaram rondas por toda a localidade no intuito de localizar o suposto autor, ação que não teve êxito. Além disso, a PM diz que não foram obtidas novas informações que permitissem a identificação.

Também à reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/Cairu) tomou conhecimento sobre a situação e que equipes da unidade realizam diligências para localizar a vítima, identificar os demais envolvidos e formalizar o procedimento policial. Investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos.

Prefeitura e restaurante repudiam o caso

O caso ocorreu no Funny Restaurante, que publicou uma nota de repúdio contra atos preconceituosos. O texto pontua que o estabelecimento adotou medidas cabíveis, no entanto, não detalha as ações.

"O Funny Restaurante esclarece que repudia, de forma veemente e inequívoca, qualquer ato ou forma de racismo, discriminação ou preconceito, seja ele de que natureza for. Assim que tomamos conhecimento da situação, medidas cabíveis foram adotadas pela administração do restaurante".

Veja nota completa:

Através das redes sociais, a Prefeitura de Cairu também garantiu que não compactua com atos de discriminação, racismo ou qualquer forma de violência, e reitera que Morro de São Paulo é um destino que recebe pessoas de todo o mundo visando a "convivência respeitosa entre culturas".

"A administração municipal informa que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos e reforça que casos como este devem ser formalizados junto à Polícia Civil, para que as medidas legais cabíveis sejam adotadas", disse prefeitura.

Veja nota na íntegra:

Como denunciar casos de racismo?

O crime de injúria racial consiste em ofender a honra ou a dignidade de uma pessoa utilizando elementos referentes à sua raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Devido à Lei 14.532/2023, o delito foi equiparado ao racismo, tornando-se inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.

Ao sofrer ou presenciar casos de injúria racial, a população deve:

acionar a Corporação por meio do telefone 190;

ou realizar acusação, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.

Argentina x Inglaterra

Atual campeã do mundo, a Argentina avançou final Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira, 15, após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Anthony Gordon abriu o placar marcando para os ingleses, mas os hermanos reagiram na reta final da partida com duas assistências de Lionel Messi, para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Agora, a Argentina vai enfrentar a Espanha na grande final, no próximo domingo, 19, às 16h, em Nova Jersey, no MetLife Stadium.

Além do título, o confronto marca o embate entre as gerações, onde o maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi encara o melhor jogador da atual geração catalã, Lamine Yamal.