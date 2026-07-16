Delivery de drogas: dupla é presa e esquema é desarticulado na Bahia

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A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 30 anos, por um esquema de comercialização e entrega de entorpecentes diretamente aos consumidores. A operação foi realizada nesta quarta-feira, 15, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Segundo a PC, as investigações começaram após uma denúncia anônima informar que um dos suspeitos realizava a venda de drogas por delivery. Durante o monitoramento, os policiais abordaram o homem responsável pelas entregas logo após ele deixar uma casa utilizada para armazenar os entorpecentes, no bairro Capuchinhos.

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Na ação, o suspeito informou o endereço onde havia uma quantidade maior de drogas. No local, foram localizadas maconha, haxixe e as variedades conhecidas como Ice e Wolf, que possuem alto teor de THC.

Também foram encontradas balanças de precisão e milhares de embalagens utilizadas para fracionar e armazenar as drogas, o que, segundo a Polícia Civil, indica uma estrutura organizada para a comercialização dos entorpecentes.

Os criminosos ainda arremessaram uma porção de droga no telhado da residência, o que indicou uma tentativa de esconder o material. Os dois investigados foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana e do Serviço de Investigação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).