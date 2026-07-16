Grupo é investigado por fraude de R$ 424 mil contra a Caixa Econômica na Bahia

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Uma associação criminosa especializada em aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal, é alvo da Operação Versão Brasileira, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 16, na Bahia. Segundo as investigações, o esquema causou prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira.

A operação é realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em conjunto com a Polícia Federal.

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Ao todo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e três de busca e apreensão. O mandado de prisão foi executado contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já as buscas ocorrem em residências de três investigados, em Salvador.

Entenda como esquema funcionava

De acordo com as investigações, que contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa, o grupo utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da instituição e contratar empréstimos consignados em nome das vítimas.

Após a liberação dos valores, os recursos eram rapidamente movimentados por meio de transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Até o momento, a Polícia Federal identificou pelo menos cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obtenção fraudulenta dos empréstimos.

As investigações também apontaram que parte do dinheiro foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Com análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, os investigadores conseguiram identificar integrantes do grupo responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudulentas e pela ocultação dos recursos obtidos ilegalmente.