Homem é preso por tentar fraudar passagem no Aeroporto de Salvador

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Um homem foi preso, nesta quarta-feira, 15, por utilizar de fraude para tentar embarcar em um voo no Aeroporto Internacional de Salvador - Luís Eduardo Magalhães. O crime ocorreu no dia 11 de maio.

Além dele, o filho, que é ex-presidente de uma torcida organizada, também participou da ação e está sendo procurado pela Polícia Civil da Bahia.

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Suspeitos utilizaram passagens para tripulantes

De acordo com a PC, no dia do crime, os investigados tentaram embarcar em um voo utilizando passagens destinadas exclusivamente a tripulantes de uma companhia aérea. Ou seja, apenas comandantes, copilotos, comissários e mecânicos de voo deveriam ter acesso aos bilhetes.

Na ocasião, eles apresentaram documentos digitais, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de terceiros, porém utilizando as próprias fotografias.

Um funcionário da empresa identificou a fraude e impediu o embarque, acionando as forças de segurança.

Investigações possível organização criminosa voltada para fraude em embarque aéreo em Salvador

Durante as investigações, conduzidas pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), pai e filho foram indiciados pelos crimes de uso de documento falso e falsa identidade.

As diligências continuam com o objetivo de identificar o responsável pelo fornecimento dos documentos falsificados e das passagens fraudulentas, bem como outros envolvidos no esquema.

Também será apurada a possível existência de uma organização criminosa voltada à comercialização desse tipo de fraude e se outras empresas aéreas também foram vítimas.