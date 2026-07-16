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Homem é detido por importunação sexual dentro de ônibus em Salvador

Caso aconteceu na região do Dique do Tororó

Victoria Isabel
Por
Situação foi registrada por volta das 18h
Situação foi registrada por volta das 18h - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Um homem foi detido na noite desta quarta-feira, 15, suspeito de cometer importunação sexual contra uma passageira de ônibus na região do Dique do Tororó, em Salvador. A ação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante rondas preventivas.

De acordo com a GCM, a equipe da Área S1 realizava patrulhamento nas proximidades de uma unidade de fast-food, por volta das 18h, quando foi abordada pelo motorista e pelo cobrador de um coletivo. Eles relataram que uma passageira havia acabado de ser vítima de importunação sexual dentro do ônibus.

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Ao conversar com os guardas, a mulher afirmou que o suspeito tocou em seu corpo sem consentimento. Apesar de o homem negar a acusação durante a abordagem, a vítima apresentou um vídeo que registrava o ato.

Além das imagens, o motorista e o cobrador do coletivo confirmaram o relato da passageira e prestaram apoio à ocorrência.

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Diante das evidências, os agentes acolheram a vítima e encaminharam ela e o suspeito para a Casa da Mulher Brasileira, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis pelas autoridades competentes.

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Tags

Guarda Civil Municipal importunação sexual Salvador

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