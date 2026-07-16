POLÍCIA
Homem é detido por importunação sexual dentro de ônibus em Salvador
Caso aconteceu na região do Dique do Tororó
Um homem foi detido na noite desta quarta-feira, 15, suspeito de cometer importunação sexual contra uma passageira de ônibus na região do Dique do Tororó, em Salvador. A ação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante rondas preventivas.
De acordo com a GCM, a equipe da Área S1 realizava patrulhamento nas proximidades de uma unidade de fast-food, por volta das 18h, quando foi abordada pelo motorista e pelo cobrador de um coletivo. Eles relataram que uma passageira havia acabado de ser vítima de importunação sexual dentro do ônibus.
Ao conversar com os guardas, a mulher afirmou que o suspeito tocou em seu corpo sem consentimento. Apesar de o homem negar a acusação durante a abordagem, a vítima apresentou um vídeo que registrava o ato.
Além das imagens, o motorista e o cobrador do coletivo confirmaram o relato da passageira e prestaram apoio à ocorrência.
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Diante das evidências, os agentes acolheram a vítima e encaminharam ela e o suspeito para a Casa da Mulher Brasileira, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis pelas autoridades competentes.