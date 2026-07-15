Argentina aplica virada histórica sobre Inglaterra e avança à final

A superação da Argentina voltou a chocar o planeta na Copa do Mundo 2026. Contra a Inglaterra, os argentinos saíram atrás no placar, com Anthony Gordon marcando para os ingleses, mas reagiram na reta final da partida com duas assistências de Lionel Messi, para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Jogo quente e brigado com final eletrizante

O jogo foi quente desde o pontapé inicial. A rivalidade histórica das seleções em Copas do Mundo incorporou os jogadores de ambos os lados, e resultou em um duelo com os nervos exaltados, muitas faltas e força física. O contexto das quartas de final da edição de 1986 — marcada pela 'La Mano de Dios' de Maradona — influenciou os ânimos da partida.

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O equilíbrio que marcou todo o jogo se desfez depois do gol inglês. Com o resultado a seu favor, a Inglaterra entregou a bola à Argentina e focou em se defender, principalmente a partir da metade do segundo tempo. Os sul-americanos passaram a dominar as ações do jogo a partir daí.

Virada da Argentina veio nos minutos finais

Os argentinos subiram suas linhas e empilharam chances criadas, obrigando boas defesas do goleiro Jordan Pickford. Na reta final da partida, entretanto, Enzo Fernández recebeu passe de Messi após cobrança de escanteio, e mandou uma bomba de fora da área para empatar a partida.

Sete minutos depois, aos 47 do segundo tempo, a Argentina voltou a aplicar uma virada espetacular na Copa. Com cruzamento de Messi, Lautaro Martínez cabeceou para o fundo das redes, e deixou a equipe na frente no placar.

Decisão emblemática

A Argentina vai enfrentar a Espanha na grande final da Copa do Mundo, que eliminou a França na outra semifinal. O duelo representa a "reedição" da Finalíssima de 2026, que foi cancelada devido à guerra no Oriente Médio. A partida estava inicialmente marcada para o Catar.

O confronto também marca o embate entre as gerações. Maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi encara o melhor jogador da atual geração catalã, Lamine Yamal. O jogo está marcado para o próximo domingo, 19, às 16, em Nova Jersey, no MetLife Stadium.