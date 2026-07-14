Espanha domina a França e avança à final de Copa do Mundo

A Espanha fez a França parecer menos poderosa do que se esperava em uma semifinal de Copa do Mundo. No duelo das principais equipes da Europa e do planeta, a seleção espanhola impôs o seu jogo de posse de bola, neutralizou as individualidades francesas e venceu por 2 a 0.

O artilheiro Mikel Oyarzabal abriu o placar ainda no primeiro tempo, convertendo pênalti sofrido por Lamine Yamal, que foi derrubado dentro da área por Lucas Digne. O poder coletivo da escola espanhola fez o time do técnico Luis De La Fuente dominar as ações da partida.

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Apesar das poucas oportunidades criadas, a Espanha foi mais eficaz, e mereceu vencer também pelo forte sistema defensivo. Bem treinada, a equipe aprendeu a se defender com a bola, e, dessa forma, anulou as qualidades de astros como Mbappé, Olise, Doué e Dembélé. A França conseguiu ter mais posse de bola na reta final do jogo, mas não furou a barreira espanhola.

Primeira derrota de Mbappé em Mundiais

O resultado significou a primeira derrota de Mbappé na histórias das Copas do Mundo. O camisa foi campeão em 2018, na Rússia, e ficou com vice-campeonato em 2022, no Catar, sendo superado somente nos pênaltis pela Argentina.

A Espanha, por outro lado, faz história ao avançar à sua segunda final de Copa. A seleção espanhola já havia repetido o feito da equipe que se sagrou campeã pela primeira vez em 2010, ao chegar nas semifinais pela segunda vez em Mundiais.

Com o resultado, o time agora espera o resultado de Inglaterra x Argentina, para conhecer seu adversário na grande final da Copa do Mundo. Um possível duelo contra os ingleses seria uma reedição da última decisão da Eurocopa, enquanto um jogo diante dos argentinos deixaria em evidência um confronto entre Messi e Yamal — o maior ídolo contra a atual estrela do Barcelona.

A final acontece no próximo domingo, 16, às 16h, em Nova Jersey, no MetLife Stadium, enquanto a disputa pelo terceiro lugar está marcada para o sábado, 18, às 18h, em Miami.

