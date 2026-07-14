FBI aumenta segurança por grande risco em Argentina x Inglaterra

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A rivalidade entre Argentina e Inglaterra fez com que o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) classificasse o duelo que vai acontecer nesta quarta-feira, 15, como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026. Conforme o jornal inglês TalkSport, o jogo terá uma segurança especial para o confronto das semifinais do torneio.

A definição do aumento na segurança da partida aconteceu após reuniões entre representantes da Fifa e autoridades locais.

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Entenda o motivo do aumento na segurança

A principal justificativa do alerta de segurança para a partida está relacionada ao histórico de rivalidades entre os dois países por causa de tensões esportivas e políticas.

Tensões políticas

No âmbito político, o principal ponto de atrito entre Inglaterra e Argentina se dá pela Guerra das Malvinas, que terminou em 1982, conflito travado entre os países para a soberania das Ilhas Malvinas, atualmente controladas pelo Reino Unido, porém reivindicadas pela Argentina.

Tensões esportivas

Quatro anos após a Guerra das Malvinas, durante a Copa do Mundo de 1986, no México, o clima entre as duas seleções também esquentou dentro das quatro linhas, quando os argentinos venceram os ingleses por 2 a 1 nas quartas de final com show de Maradona.

Vale ressaltar que foi nesta partida que o camisa 10 protagonizou a famosa “Mão de Deus” e o gol antológico em que ele deixa para trás os adversários e anota o “Gol do Século”.

Gol 'La mano de Dios' - Foto: Divulgação | FIFA

Efetivo ampliado em toda a cidade

Em um comunicado, o Departamento de Polícia de Atlanta, local da partida, informou que o efetivo de segurança foi ampliado em toda a cidade.

Equipes extras também serão posicionadas ao redor do estádio e em locais de grande movimentação.

Entrada separada

Outra medida de segurança para a partida será a separação do acesso das duas torcidas ao estádio. Porém, não está previsto que os torcedores fiquem em setores separados nas arquibancadas.

Sobre a partida

O confronto entre Inglaterra e Argentina acontece nesta quarta-feira (15/7), às 16h e vai definir quem vai enfrentar o vencedor de França e Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

Harry Kane, atacante da Inglaterra - Foto: Paul Ellis | AFP

Transmissão

Globo (televisão aberta)

SBT (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada);

CazéTV (YouTube)

GETV (YouTube)

Prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Lionel Messi e Julián Álvarez, jogadores da Argentina - Foto: THOMAS COEX

Desfalques

Inglaterra: sem desfalques.

Argentina: sem desfalques.

Arbitragem