Final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha pode pagar 'dívida' da Finalíssima

Caso a Argentina vença a Inglaterra, nesta quarta-feira, 15, pelas semifinais da Copa do Mundo, a final do torneio disputado nos Estados Unidos, no próximo domingo, 19, contra a Espanha, pode ganhar ares de "Finalíssima", copa que coloca frente a frente os campeões continentais da Europa e da América do Sul.

A Fúria venceu a última Eurocopa, em 2024, enquanto a "Albiceleste" é atual campeã da Copa América, torneio também disputado em 2024. Donas dos troféus, as equipes deveriam ter se enfrentado em uma partida no dia 27 de março, no Catar.

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Uma grande expectativa se formou para o possível duelo, que colocaria, de um lado, um já consagrado Lionel Messi, pela Argentina e, do outro, a jovem promessa Lamine Yamal, pela Espanha. No entanto, o confronto acabou não sendo realizado.

O que aconteceu?

A apenas 12 dias para a realização da partida, no dia 15 de março, a Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, anunciou o cancelamento da "Finalíssima", devido à guerra no Oriente Médio.

A Federação de Futebol do Catar havia suspendido todas as partidas e competições no país, por tempo indeterminado, no dia 1º de março, um dia após o país ser bombardeado pelo Irã.

Impasse entre Uefa e AFA

A medida, porém, abriu um impasse sobre datas e sedes para que o jogo pudesse acontecer. Uma das opções propostas pela Uefa era a de que a partida fosse realizada em Madri, na Espanha, na data original — 27 de março — e dividir o público em 50/50. Não houve avanço.

A entidade europeia então sugeriu dois jogos, um em Madri e outro em Buenos Aires, em outra data internacional antes da Eurocopa e Copa América de 2028. A alternativa também foi rejeitada.

Lamine Yamal ajudou a Espanha e chegar a final da Copa do Mundo - Foto: Franck Fife/AFP

Outra tentativa foi encontrar uma sede neutra, também, na Europa para 27 ou 30 de março. A Uefa afirmou que a Argentina não aceitou a proposta. A federação do país sul-americano, então, sugeriu jogar depois da Copa do Mundo. Aí foi a vez da Espanha negar, alegando não ter datas disponíveis.

O que é a Finalíssima?

A Finalíssima é uma partida organizada pela Conmebol e Uefa e disputada pelos vencedores da Copa América e Eurocopa. Organizado como um jogo único a cada quatro anos, é um torneio de seleções nacionais equivalente à extinta Copa Intercontinental entre clubes campeões da Europa e da América do Sul.

A competição foi realizada duas vezes, em 1985 e 1993, antes de ser descontinuada. Foi relançada em 2022.

Lionel Messi quer levar a Agentina para a final de mais uma Copa do Mundo - Foto: Thomas Coex/AFP

A primeira edição, em 1985, colocou frente a frente a França, campeã europeia de 1984, e o Uruguai, vencedor da Copa América em 1983. O jogo único ocorreu em Paris, com a vitória dos franceses por 2 a 0.

A segunda edição aconteceu apenas em 1993, com a partida entre Argentina (campeã da Copa América daquele mesmo ano) e a Dinamarca (vencedora da Eurocopa de 1992). O jogo aconteceu em Mar del Plata, na Argentina. Após empate por 1 a 1, os donos da casa foram melhores nos pênaltis, por 5 a 4.

Parada e retomada

Antes da edição de 1993, a "Finalíssima" deveria ter ocorrido em 1989, envolvendo a Holanda (campeã da Eurocopa de 1988) e o Uruguai (vencedor da Copa América de 1987). No entanto, a falta de acordo entre as duas seleções fez com que o jogo fosse cancelado.

A retomada da copa só veio ocorrer quase 30 anos depois, em 2022. Em jogo único disputado em Londres, na Inglaterra, a Argentina (campeã da Copa América de 2021) goleou a Itália (vencedora da Eurocopa de 2021) por 3 a 0.