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COPA DO MUNDO

Yamal faz história na Copa, desbanca Mbappé e fica atrás de Pelé

Atacante espanhol disputará a final aos 19 anos e seis dias

Téo Mazzoni
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Lamine Yamal vai disputar a final da Copa do Mundo de 2026 aos 19 anos e seis dias, superando Kylian Mbappé no ranking dos jogadores mais jovens a alcançar uma decisão do Mundial
Lamine Yamal vai disputar a final da Copa do Mundo de 2026 aos 19 anos e seis dias, superando Kylian Mbappé no ranking dos jogadores mais jovens a alcançar uma decisão do Mundial - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Espanha rechaçou o favoritismo da França e garantiu vaga na final da Copa do Mundo nesta terça-feira, 14, ao vencer por 2 a 0 na semifinal. Os gols da partida foram marcados por Oyarzabal, de pênalti, e Porro. Apesar de não balançar as redes, Lamine Yamal foi quem entrou para a história.

Com 19 anos e seis dias na data da final do Mundial de 2026 — marcada para 19 de julho —, o atacante espanhol superará uma marca histórica de Kylian Mbappé e se tornará o terceiro jogador mais jovem a disputar uma decisão de Copa do Mundo. O francês, que ocupava a posição havia oito anos, disputou a final contra a Croácia, em 2018, com 19 anos e 207 dias.

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Com o feito, Yamal ficará atrás apenas do italiano Giuseppe Bergomi, que tinha 18 anos e 174 dias na final de 1982, quando a Itália derrotou a Alemanha Ocidental, e de Pelé, que segue como o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. O Rei tinha 17 anos e 249 dias quando entrou em campo na decisão de 1958, entre Brasil e Suécia, conquistada pela Seleção Brasileira.

Yamal já coleciona recordes no Mundial


Na Copa do Mundo de 2026 — a primeira de sua carreira —, Yamal já havia entrado para a história da competição com outros feitos marcantes, embora ainda atrás de Pelé.


Na estreia da Espanha, diante da Arábia Saudita, o atacante marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo e superou Lionel Messi entre os jogadores mais jovens a balançar as redes no torneio. No entanto, não conseguiu superar o recorde do Rei do Futebol.


Além disso, na mesma partida, Yamal tornou-se o segundo jogador mais jovem a abrir o placar em uma Copa do Mundo, ficando novamente atrás apenas de Pelé, que marcou contra o País de Gales, em 1958, aos 17 anos.

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A Espanha disputará a final da Copa do Mundo às 16h do próximo domingo, em Nova Jersey. O adversário será o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira, às 16h, em Atlanta.


Esta será apenas a segunda final de Copa do Mundo da história da seleção espanhola. Na única decisão que disputou, em 2010, a Fúria conquistou o título ao vencer a Holanda por 1 a 0, com gol de Andrés Iniesta na prorrogação.

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copa do mundo Lamine Yamal mbappe pelé

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