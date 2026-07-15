Titular da Inglaterra disputa semifinal da Copa do Mundo de 2026 desempregado

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A Inglaterra enfrenta a Argentina nesta quarta-feira, 15, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, com um de seus jogadores mais experientes em uma situação incomum. Aos 32 anos, John Stones entra na reta decisiva do torneio desempregado, sem vínculo com nenhum clube.

O contrato do zagueiro com o Manchester City terminou durante a disputa do Mundial, e o defensor ainda não definiu onde atuará na próxima temporada. Antes de decidir o futuro, no entanto, Stones tenta ajudar a seleção inglesa a alcançar a final da competição.

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Saída do City após duas temporadas de pouca sequência

A passagem de Stones pelo Manchester City chegou ao fim depois de duas temporadas marcadas por problemas físicos e baixa regularidade. Nas duas últimas edições da Premier League, o zagueiro foi titular em apenas 11 partidas.

John Stones pelo Manchester City - Foto: Manchester City

Em 2025, Pep Guardiola reconheceu publicamente que o histórico recente de lesões seria um dos fatores considerados pelo clube na análise de uma possível renovação.

Antes do início da Copa, Stones afirmou que estava totalmente recuperado e preparado para voltar a atuar com mais frequência. Segundo veículos da imprensa inglesa, porém, havia divergências entre o jogador e a comissão técnica do City sobre sua condição física, o que contribuiu para a perda de espaço no elenco.

Boa atuação reacende debate na Inglaterra

A atuação na vitória sobre a Noruega, pelas quartas de final, recolocou Stones no centro das discussões na imprensa britânica. O desempenho fez jornalistas voltarem a debater o lugar do defensor entre os principais zagueiros ingleses da última década.

A regularidade apresentada pela seleção e pelo Manchester City ao longo de boa parte da carreira pesa a favor do jogador, apesar da sequência recente de lesões.

John Stones pelo Manchester City - Foto: Manchester City

Stones soma 93 partidas pela Inglaterra e já declarou que pretende alcançar a marca de 100 jogos, sem intenções de encerrar a carreira por agora.

Gigantes italianos aparecem como possíveis destinos

Livre no mercado, John Stones já teve o nome ligado a diferentes clubes. O Everton, equipe que defendeu antes de se transferir para o Manchester City, aparece como uma das possibilidades.

Juventus, Inter de Milão e Milan também foram citados como possíveis destinos. De acordo com a imprensa europeia, no entanto, os clubes demonstram preocupação com o histórico físico do zagueiro.