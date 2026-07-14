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'ESTAMOS PRONTOS'

Técnico da Inglaterra revela plano para anular Messi na Copa do Mundo

Equipe da Inglaterra enfrenta a Argentina na semifinal da competição

Gustavo Nascimento
Por
Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra
Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, falou nesta terça-feira, 14, sobre a estratégia que pretende adotar para anular o argentino Lionel Messi, que será seu adversário na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O jogo entre Inglaterra e Argentina acontece nesta quarta-feira, 15, às 16h.

“Ele encontra espaços, aproveita suas chances, e acho que o mais importante é que todo o time abrace essa ideia. Eles [Argentina] acreditam em apoiá-lo e ajudá-lo, e estão sempre prontos quando ele faz um movimento para fazer a diferença. Vamos nos preparar para isso, é claro”, iniciou Tuchel.

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“Podemos nos preparar para isso, encontrar a solução perfeita e focar excessivamente nele? Não. Mas temos que ser corajosos, ter cuidado ao lidar com ele, parar o apoio ao redor dele e acompanhar todos os seus movimentos quando ele tem a bola. Temos a garra e a mentalidade necessária para enfrentar isso. E estamos prontos para isso”, concluiu.

Dupla de protagonistas

Enquanto a Argentina conta com Messi como seu principal jogador, a Inglaterra concentra suas esperanças em dois nomes: Harry Kane e Jude Bellingham.

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Aos 32 anos, Kane chegou em 2026 para a sua terceira Copa do Mundo, após cair na semifinal em 2018 e nas quartas em 2022. Durante o torneio, o centroavante e capitão assumiu o protagonismo e balançou as redes seis vezes nos cinco primeiros jogos da Inglaterra, chegando aos 14 gols na sua história em Copas.

No entanto, o jogador não conseguiu render o esperado contra a Noruega, nas quartas de final, e saiu da partida sem participar de gols. Para a sorte dos ingleses, aquele foi o dia de Jude Bellingham ter mais uma atuação inspirada no torneio, marcando os dois gols da vitória da Inglaterra por 2 a 1.

Agora, o meio-campista tem os mesmos seis gols que Kane no torneio.

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Argentina Bellingham copa do mundo Futebol inglaterra kane messi Tuchel

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