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Confira fotos do confronto entre Espanha e França na semifinal da Copa
Partida definiu o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026
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A Espanha venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira, 14, e se garantiu como o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. Esta será a segunda decisão da história da seleção espanhola em Copas, que chegou pela primeira vez em 2010, na África do Sul, quando venceu a Holanda por 1 a 0 e conquistou seu primeiro título na competição.
O resultado foi construído com um gol de pênalti de Oyarzabal, no primeiro tempo, e um gol do lateral Pedro Porro, no segundo.
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Agora a Espanha espera o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina, partida que acontece às 16h desta quarta-feira, 15.
Confira as fotos do jogo
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