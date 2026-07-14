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Confira fotos do confronto entre Espanha e França na semifinal da Copa

Partida definiu o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Oyarzabal comemora gol na partida contra a França
Oyarzabal comemora gol na partida contra a França - Foto: Charly Triballeau | AFP

A Espanha venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira, 14, e se garantiu como o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. Esta será a segunda decisão da história da seleção espanhola em Copas, que chegou pela primeira vez em 2010, na África do Sul, quando venceu a Holanda por 1 a 0 e conquistou seu primeiro título na competição.

O resultado foi construído com um gol de pênalti de Oyarzabal, no primeiro tempo, e um gol do lateral Pedro Porro, no segundo.

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Agora a Espanha espera o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina, partida que acontece às 16h desta quarta-feira, 15.

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Confira as fotos do jogo

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  • Lamine Yamal e Kylian Mbappé, protagonistas de Espanha e França
  • Poster na torcida representando Kylian Mbappé e Lamine Yamal
  • Lance do pênalti sofrido por Lamine Yamal
  • Pênalti batido por Oyarzabal contra a França
  • Oyarzabal comemora gol contra a França
  • Lance do gol de Pedro Porro
  • Pedro Porro comemora gol contra a França
  • Michael Olise, um dos destaques da França na Copa do Mundo de 2026
  • Rodri tem sido um dos melhores jogadores da Espanha na Copa do Mundo de 2026
  • Ousmane Dembelé, um dos destaques da França na Copa do Mundo de 2026

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Tags

copa do mundo espanha frança Futebol semifinais

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