Conheça os objetivos definidos pela Seleção Brasileira até a Copa 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os próximo passos da Seleção depois da eliminação precoce na Copa do Mundo 2026.

Depois de perder para a Noruega e dar adeus ao torneio, o Brasil teve seus objetivos definidos na reunião de balanço de gestão, que aconteceu nesta terça-feira, 14, na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca. O encontro contou a presença do presidente Samir Xaud e do diretor Rodrigo Caetano, além de outros membros da diretoria da CBF e presidentes de federações.

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No caminho para 2030, dois grandes objetivos foram traçados: vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo Nota da CBF

A reunião também detalhou toda a trajetória da Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Foram 13 meses de trabalho até a Copa do Mundo, que terminaram na pior campanha do Brasil em um Mundial desde 1990.

Análise para a Copa do Mundo feminina

“Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino", afirmou Samir Xaud.

"Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030”, completou.

Técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias traçou os objetivos para a Copa do Mundo de 2027, quando o Brasil sedia o torneio pela primeira vez.

São previstas quatro datas FIFA entre outubro de 2026 e abril de 2027, com direito a ""adversários de alto nível, incluindo confrontos já previstos contra o Japão, no fim deste ano, além de outras seleções a serem definidas".