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COPA DO MUNDO

Música da Inglaterrra na Copa chega ao segundo lugar no Spotify global

"Wonderwall", da banda Oasis, tem sido cantada pela torcida e jogadores ingleses após os jogos

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores e torcedores ingleses cantam "Wonderwall" após as partidas da seleção na Copa do Mundo de 2026
Jogadores e torcedores ingleses cantam "Wonderwall" após as partidas da seleção na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Butch Dill | AP

Lançada em 1995, a música “Wonderwall” voltou a figurar entre as mais populares do mundo no Spotify nesta semana por conta da Copa do Mundo de 2026. Isso porque a canção lançada pela banda Oasis se tornou o cântico da torcida da Inglaterra, que vem cantando a canção ao fim das vitórias da equipe no Mundial.

Wonderwall está em segundo lugar no ranking global do Spotify, atrás apenas de “Dai Dai”, de Shakira e Burna Boy, música oficial da Copa do Mundo de 2026.

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A música nunca fez parte do repertório da torcida da Inglaterra, tocando pela primeira vez após a vitória do time sobre a Croácia na rodada de estreia da Copa do Mundo. Os torcedores cantaram a música em coro e foram acompanhados pelos jogadores ingleses, que continuaram em campo emocionados com os fãs do time.

A cena continuou se repetindo jogo após jogo desde então e viralizando nas redes sociais.

No streaming, a música registra seu melhor desempenho desde seu lançamento, quando passou 11 semanas entre as mais tocadas nas paradas britânicas. No Reino Unido, a Copa também impulsionou a música da 32ª para a 11ª posição na parada oficial de singles na última semana.

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Tags

copa do mundo inglaterra Oasis Wonderwall

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