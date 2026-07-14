Música da Inglaterrra na Copa chega ao segundo lugar no Spotify global

Siga o A TARDE no Google

Lançada em 1995, a música “Wonderwall” voltou a figurar entre as mais populares do mundo no Spotify nesta semana por conta da Copa do Mundo de 2026. Isso porque a canção lançada pela banda Oasis se tornou o cântico da torcida da Inglaterra, que vem cantando a canção ao fim das vitórias da equipe no Mundial.

Wonderwall está em segundo lugar no ranking global do Spotify, atrás apenas de “Dai Dai”, de Shakira e Burna Boy, música oficial da Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A música nunca fez parte do repertório da torcida da Inglaterra, tocando pela primeira vez após a vitória do time sobre a Croácia na rodada de estreia da Copa do Mundo. Os torcedores cantaram a música em coro e foram acompanhados pelos jogadores ingleses, que continuaram em campo emocionados com os fãs do time.

A cena continuou se repetindo jogo após jogo desde então e viralizando nas redes sociais.

No streaming, a música registra seu melhor desempenho desde seu lançamento, quando passou 11 semanas entre as mais tocadas nas paradas britânicas. No Reino Unido, a Copa também impulsionou a música da 32ª para a 11ª posição na parada oficial de singles na última semana.