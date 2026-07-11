Bellingham decide e Inglaterra elimina Noruega na Copa do Mundo

Com dois gols de Jude Bellingham, a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O time inglês chega às semifinais do torneio pela quarta vez em sua história, figurando entre os quatro melhores colocados pela primeira vez desde 2018.

O gol da Noruega foi marcado por Schjelderup aos 36 minutos do primeiro tempo, enquanto os gols da Inglaterra saíram dos pés de Bellingham nos acréscimos do primeiro tempo e no primeiro tempo da prorrogação. Os ingleses agora esperam o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça, que acontece às 22h (horário de Brasília) deste sábado.

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Por sua vez, a Noruega encerra sua quarta participação em Copas com a melhor campanha da sua história. Em três participações anteriores, o time norueguês havia caído uma vez na fase de grupos e duas vezes nas oitavas de final, incluindo em 1998, quando venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos.

Em 2026, o grande feito da Noruega foi justamente eliminar a Seleção Brasileira com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final, com dois gols de Haaland. O camisa 9 norueguês, que estava entre os artilheiros da competição, com 7 gols, se despede do torneio.

O jogo

Primeiro tempo

Quem teve o controle da bola e das ações ofensivas no início da partida foi a Inglaterra, o que não intimidou a Noruega. Aos 36 minutos, o time nórdico conseguiu roubar a bola no campo de ataque e conectar Schjelderup, que superou a marcação de Konsa e bateu cruzado de esquerda para encobrir o goleiro Pickford, abrindo o placar para a Noruega.

Andreas Schjelderup marcou o gol que abriu o placar da partida - Foto: CHANDAN KHANNA | AFP

A Inglaterra não demorou para reagir, construindo uma boa jogada pelo lado esquerdo com Anthony Gordon, que encontrou Jude Bellingham na entrada da grande área. O camisa 10 conduziu a bola e abriu para a perna esquerda, acertando um chute cruzado e rasteiro para empatar o jogo.

Os ingleses chegaram a marcar novamente com Harry Kane, que estava em posição irregular, o que fez a arbitragem anular o gol.

Segundo tempo

A arbitragem precisou entrar em ação novamente para anular um gol aos 10 minutos da segunda etapa. Dessa vez, o juiz francês Clement Turpin foi ao VAR e anulou o tento da Noruega por falta de Haaland dentro da área em jogada de escanteio.

O placar permaneceu inalterado até o apito final, que sinalizou a prorrogação, onde a Inglaterra conseguiu fazer o resultado positivo para sair do Hard Rock Stadium, em Miami, com a vaga para a semifinal.

Prorrogação

Logo aos três minutos de prorrogação, Morgan Rogers arriscou um chute de fora da área. O goleiro norueguês Nyland, que teve uma grande atuação contra o Brasil, não conseguiu encaixar e cedeu rebote na área. Bellingham, atento ao lance, aproveitou a falha do goleiro e completou para o fundo da rede, colocando a Inglaterra em vantagem.

Cerca de cinco minutos depois, Spence fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e foi derrubado dentro da área. De primeira, o juiz sinalizou a penalidade, mas retirou a marcação após revisar o lance no VAR.

Depois disso, a Inglaterra passou a administrar o resultado, enquanto a Noruega buscava a reação, o que não aconteceu.

Ficha técnica

Noruega 1 x 2 Inglaterra - Quartas de final da Copa do Mundo

Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem (Østigård) e David Wolfe (Pedersen); Julian Ryerson (Aursnes), Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Andreas Schjelderup (Nusa), Alexander Sorloth (O. Bobb) e Erling Haaland (Larsen). Técnico: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (M. Rogers), Nico O'Reilly (Spence), John Stones e Marc Guéhi; Declan Rice (Eze), Elliot Anderson e Jude Bellingham (D. Burn); Anthony Gordon (R.James), Noni Madueke (Saka) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Cartões amarelos: Kristoffer Ajer (Noruega).

Gols: Andreas Schjelderup aos 36 minutos do primeiro tempo, Jude Bellingham aos 47 minutos do primeiro tempo e aos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

Arbitragem