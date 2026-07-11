Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Haaland é o atleta que mais ganhou seguidores na Copa do Mundo de 2026

Atacante da Noruega superou Vozinha na contagem desde o início do torneio

Gustavo Nascimento
Por
Erling Haaland foi o protagonista da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil
Erling Haaland foi o protagonista da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O norueguês Erling Haaland, carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2026, assumiu a liderança do ranking de jogadores que mais ganharam seguidores no Instagram desde o início do torneio. Inclusive, o atacante da Noruega conseguiu ultrapassar o goleiro Vozinha, explodiu em popularidade com a campanha histórica de Cabo Verde no torneio.

Ao todo, Haaland conquistou 18,9 milhões de seguidores na rede social desde o primeiro dia do torneio até esta sexta-feira, 10 de julho, superando os 12,5 milhões alcançados pelo goleiro cabo-verdiano.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Agente de Haaland detona Seleção e vê arrogância como motivo de crise
Agente de Haaland detona Seleção e vê arrogância como motivo de crise imagem

MUNDO

Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha
Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha imagem

COPA DO MUNDO

Anotações de Ancelotti revelam estratégia frustrada contra a Noruega
Anotações de Ancelotti revelam estratégia frustrada contra a Noruega imagem

O atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final, no último domingo, 5. Os dados, coletados pela plataforma de monitoramento Social Blade, mostram que houve um aumento expressivo nas 48h após a partida, quando ele coletou 6,2 milhões de novos seguidores.

Com o impulso da Copa, Haaland chega a 60,4 milhões de seguidores totais no Instagram, a maior marca de sua carreira até então. No entanto, o jogador segue muito atrás dos nomes mais populares do esporte, como Cristiano Ronaldo (675 milhões), Lionel Messi (512,1 milhões) e Neymar (241 milhões).

Os três, inclusive, estão atrás de Haaland e Vozinha como os jogadores que mais ganharam seguidores na Copa do Mundo.

  • Cristiano Ronaldo (+9,2 milhões)
  • Neymar (+6,5 milhões)
  • Lionel Messi (+5,6 milhões)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Futebol Haaland instagram seguidores

Relacionadas

Mais lidas