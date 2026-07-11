Haaland é o atleta que mais ganhou seguidores na Copa do Mundo de 2026

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O norueguês Erling Haaland, carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2026, assumiu a liderança do ranking de jogadores que mais ganharam seguidores no Instagram desde o início do torneio. Inclusive, o atacante da Noruega conseguiu ultrapassar o goleiro Vozinha, explodiu em popularidade com a campanha histórica de Cabo Verde no torneio.

Ao todo, Haaland conquistou 18,9 milhões de seguidores na rede social desde o primeiro dia do torneio até esta sexta-feira, 10 de julho, superando os 12,5 milhões alcançados pelo goleiro cabo-verdiano.

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O atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final, no último domingo, 5. Os dados, coletados pela plataforma de monitoramento Social Blade, mostram que houve um aumento expressivo nas 48h após a partida, quando ele coletou 6,2 milhões de novos seguidores.

Com o impulso da Copa, Haaland chega a 60,4 milhões de seguidores totais no Instagram, a maior marca de sua carreira até então. No entanto, o jogador segue muito atrás dos nomes mais populares do esporte, como Cristiano Ronaldo (675 milhões), Lionel Messi (512,1 milhões) e Neymar (241 milhões).

Os três, inclusive, estão atrás de Haaland e Vozinha como os jogadores que mais ganharam seguidores na Copa do Mundo.