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COPA DO MUNDO

Anotações de Ancelotti revelam estratégia frustrada contra a Noruega

Papéis foram encontrados por jornal alemão no vestiário da Seleção Brasileira

Lucas Vilas Boas
Por
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Odd Andersen | AFP

Papéis com orientações táticas de Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foram encontrados no vestiário da Seleção após a partida disputada em Nova Jersey. O material foi localizado pelo jornal alemão Bild depois da vitória norueguesa por 2 a 1.

Entre as anotações deixadas pelo treinador italiano estavam informações detalhadas sobre uma possível disputa por pênaltis. O documento indicava os lados preferidos pelos cobradores da Noruega caso a classificação fosse decidida nas penalidades.

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Anotações da Seleção Brasileira para Brasil x Noruega
Anotações da Seleção Brasileira para Brasil x Noruega - Foto: Reprodução | Bild

Os registros também continham um esquema tático da equipe, orientações para a marcação em bolas paradas e observações sobre o goleiro Orjan Nyland. Segundo as notas, o arqueiro norueguês costuma escolher um dos cantos em cobranças de pênalti e teria mais dificuldade para defender finalizações em meia altura.

Apesar do planejamento, a estratégia não surtiu efeito durante o tempo regulamentar. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Nyland, oportunidade que poderia ter colocado a Seleção Brasileira em vantagem.

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Outro detalhe revelado pelas anotações dizia respeito às cobranças de escanteio da Noruega. Em uma das instruções, Ancelotti determinava funções específicas de marcação, incluindo a responsabilidade do atacante Rayan sobre Erling Haaland nas bolas aéreas.

Haaland impediu estratégia brasileira

O plano, porém, não impediu o protagonismo do camisa 9 norueguês. Haaland marcou os dois gols da vitória europeia, enquanto Neymar descontou para o Brasil em cobrança de pênalti nos minutos finais da partida.

Classificada, a Noruega agora volta suas atenções para as quartas de final da Copa do Mundo. A equipe enfrenta a Inglaterra neste sábado, às 18h, em Miami, em busca de uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.

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brasil eliminado brasil na copa Brasil x Noruega Copa do Mundo 2026

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