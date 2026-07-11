FAVORECIDA?
Fifa aponta que Argentina teve o caminho mais fácil na Copa do Mundo
Equipe liderada por Lionel Messi passou por Cabo Verde e Egito no mata-mata
A Argentina entra em campo neste sábado, 11, para enfrentar a Suíça por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Além da possibilidade de manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, a equipe comandada por Lionel Scaloni pode alcançar a penúltima fase do torneio com a campanha menos exigente entre todas as seleções que seguem na disputa.
Considerando a posição dos adversários no Ranking da Fifa antes do início do Mundial, os argentinos enfrentaram, até aqui, o caminho teoricamente mais favorável entre os oito classificados às quartas de final. Caso elimine a Suíça, a Albiceleste terá chegado às semifinais sem cruzar com nenhuma seleção que figurava entre as 15 melhores do ranking.
Adversários menos exigentes para a Argentina
Na campanha, a equipe superou Argélia (28ª colocada), Jordânia (63ª), Áustria (24ª), Cabo Verde (67ª) e agora encara a Suíça, que ocupava a 19ª posição. A média de colocação dos adversários argentinos é de 38,3 no Ranking da Fifa, a mais alta entre os sobreviventes da competição.
A Inglaterra aparece logo atrás nesse levantamento. Os ingleses também não enfrentaram nenhuma seleção do top 10 até o momento. No percurso rumo às quartas, passaram por Croácia (11ª), Gana (73ª), Panamá (34ª), República Democrática do Congo (46ª), México (14ª) e agora duelam com a Noruega (31ª). A média dos adversários é de 34,8.
Leia Também:
No extremo oposto está justamente a Noruega, adversária da Inglaterra. A seleção liderada por Erling Haaland acumulou a sequência mais complicada do torneio entre os classificados. Os noruegueses já mediram forças contra três equipes que integravam o top 10 do Ranking da Fifa antes da Copa: França (3ª), Brasil (6ª) e Inglaterra (4ª). A média dos adversários enfrentados é de apenas 19,7, a menor entre todos os times ainda vivos na competição.
A França, atual líder do Ranking da Fifa, também teve uma campanha considerada intermediária. Os franceses passaram por Iraque, Senegal, Noruega, Suécia e Paraguai antes de enfrentar Marrocos nas quartas.
Já Espanha e Bélgica aparecem com trajetórias semelhantes em termos de dificuldade. Os espanhóis encararam Portugal e Bélgica nas fases eliminatórias, enquanto os belgas tiveram pela frente Estados Unidos e agora enfrentaram a própria Espanha.
Média de colocação dos adversários no Ranking da Fifa
- Argentina: 38,3;
- Inglaterra: 34,8;
- Suíça: 32,0;
- França: 31,5;
- Espanha: 30,3;
- Bélgica: 28,0;
- Noruega: 19,7.