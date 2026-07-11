FREGUESIA?
Espanha x França: a semi da Copa marcada pelo domínio recente espanhol
Confronto de peso entre as seleções vale vaga na grande final da Copa do Mundo
A semifinal da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas das principais potências do futebol europeu, mas o retrospecto recente favorece a Espanha. Classificada após eliminar a Bélgica, a equipe comandada por Luis de la Fuente venceu seis dos últimos dez confrontos diante da França, incluindo os dois encontros mais recentes.
As equipes disputam uma vaga na decisão do Mundial na próxima terça-feira, às 16h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar fará a final do torneio no dia 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey.
Espanha leva a melhor no retrospecto contra a França
Os espanhóis chegam ao confronto embalados pelos resultados recentes diante dos franceses. O encontro mais recente terminou em vitória da Fúria por 5 a 4, na semifinal da Liga das Nações da Uefa de 2025, em um duelo marcado pelos dois gols de Lamine Yamal e pelos tentos de Nico Williams, Mikel Merino e Pedri. Pela França, marcaram Mbappé, Ryan Cherki, Kolo Muani e Dani Vivian, contra.
Antes disso, as seleções haviam se enfrentado na semifinal da Eurocopa de 2024, quando a Espanha voltou a levar a melhor ao vencer por 2 a 1. Na ocasião, Lamine Yamal e Dani Olmo garantiram a classificação espanhola, enquanto Kolo Muani descontou para os franceses.
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A última vitória da França sobre a Espanha aconteceu em 2021, na decisão da Liga das Nações. Os franceses venceram por 2 a 1, com gols de Benzema e Mbappé. Oyarzabal marcou para os espanhóis.
Retrospecto dos últimos dez confrontos entre Espanha e França
- Espanha 5 x 4 França – semifinal da Liga das Nações da Uefa 2025;
- Espanha 2 x 1 França – semifinal da Eurocopa 2024;
- Espanha 1 x 2 França – final da Liga das Nações da Uefa 2021;
- França 0 x 2 Espanha – amistoso (2017);
- França 1 x 0 Espanha – amistoso (2014);
- França 0 x 1 Espanha – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014;
- Espanha 1 x 1 França – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014;
- Espanha 2 x 0 França – quartas de final da Eurocopa 2012;
- França 0 x 2 Espanha – amistoso (2010);
- Espanha 1 x 0 França – amistoso (2008).
Luis de la Fuente acredita na classificação
Após garantir vaga entre os quatro melhores do Mundial, o treinador espanhol Luis de la Fuente demonstrou confiança para o duelo, mas ressaltou o equilíbrio entre as equipes.
"É legítimo pensar que vamos trabalhar para tentar superar a França. Eu acho que eles estarão igualmente preocupados. Somos a única seleção capaz de ganhar dois jogos consecutivos. É uma grande seleção, que vai enfrentar outra grande seleção — disse o técnico Luis de la Fuente em entrevista na saída de campo após a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgicas nas quartas de final", disse o técnico.